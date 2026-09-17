Djibouti : deux nouveaux sites étendent les capacités de surveillance chinoises

Deux nouveaux complexes de communication ont été ajoutés depuis mi-2024 à la base militaire chinoise de Djibouti. Selon le CSIS, ces équipements renforcent les liaisons de l’Armée populaire de libération et peuvent élargir sa capacité d’observation en Afrique et au Moyen-Orient.

Deux nouveaux complexes de communication ont été ajoutés depuis le milieu de 2024 à la base militaire chinoise de Djibouti, selon une analyse d’images satellitaires publiée jeudi 17 septembre 2026 par le Center for Strategic and International Studies. Ils pourraient étendre les capacités de communication et de surveillance de Pékin en Afrique et au Moyen-Orient.

Les images commerciales analysées par le CSIS montrent de nouvelles antennes, des équipements de communication par satellite et d’autres systèmes. Le centre estime que l’ensemble s’inscrit probablement dans une architecture plus large de commandement et de renseignement reliant les forces chinoises déployées dans la région aux quartiers généraux en Chine.

Selon le rapport, la variété et l’orientation des équipements permettent l’émission et la détection sur une large gamme de signaux et de fréquences. Le CSIS précise toutefois qu’il n’est pas possible d’établir à partir des seules images si la base intercepte activement des communications étrangères.

La portée géographique du site donne à ces capacités un enjeu particulier. Les États-Unis, la France, l’Italie et le Japon exploitent des bases à moins de 16 kilomètres de l’installation chinoise, près du détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique entre la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Ouverte en 2017, la base de Djibouti est la seule implantation militaire outre-mer officiellement reconnue par Pékin. Le ministère chinois de la Défense la présente comme une base de soutien destinée notamment aux opérations d’escorte, aux secours d’urgence, à l’assistance médicale et à la coopération militaire.

Le CSIS estime que les nouveaux équipements pourraient aussi améliorer le suivi de l’origine, de la direction, de la fréquence et du rythme des signaux émis par les forces présentes dans la zone. L’ambassade de Chine à Washington n’avait pas répondu jeudi à la demande de commentaire de Reuters sur les conclusions du rapport.