Bénin : l’impôt en ligne arrive à Parakou, Comè et Lokossa

Les contribuables partenaires des Centres des impôts des petites entreprises de Parakou, Comè et Lokossa accéderont progressivement à la plateforme e-services de la DGI à partir du 21 septembre 2026.

La Direction générale des Impôts (DGI) va ouvrir sa plateforme e-services aux contribuables partenaires des Centres des impôts des petites entreprises (CIPE) de Parakou, Comè et Lokossa, avec un déploiement progressif à partir du 21 septembre 2026.

Parakou sera la première ville concernée le 21 septembre, avant Comè le 28 septembre et Lokossa le 5 octobre. Les contribuables visés pourront effectuer en ligne leurs déclarations et paiements fiscaux, sans se rendre systématiquement dans leur centre des impôts.

La mesure doit également permettre l’obtention en ligne de documents fiscaux, notamment les quittances de paiement et les attestations de régularité fiscale. La DGI prévoit des actions de sensibilisation et de formation pour accompagner les contribuables concernés dans l’utilisation de la plateforme.

L’extension vise les contribuables partenaires relevant de ces trois CIPE et élargit l’accès aux services fiscaux dématérialisés déjà proposés par l’administration.

Le calendrier fixe trois étapes : le 21 septembre à Parakou, le 28 septembre à Comè et le 5 octobre à Lokossa. À chacune de ces échéances, les contribuables concernés pourront accéder aux services en ligne depuis la plateforme e-services de la DGI.

Les démarches disponibles comprennent les obligations déclaratives et les paiements, mais aussi l’accès à certains justificatifs fiscaux. L’objectif affiché par l’administration est de réduire les déplacements vers les guichets et d’alléger la charge administrative liée à ces formalités.

Cette extension s’inscrit dans la dématérialisation progressive des procédures fiscales au Bénin. Pour les contribuables partenaires concernés, la première échéance opérationnelle est fixée au 21 septembre 2026 à Parakou, avant Comè une semaine plus tard puis Lokossa le 5 octobre.