Ghana : 10 personnes détenues, dont 4 douaniers, dans les enquêtes antidrogue

Dix personnes, dont quatre agents des douanes ghanéennes, sont détenues dans le cadre d’enquêtes sur de récents dossiers de trafic de stupéfiants. Le président John Mahama a donné deux semaines à une équipe interservices pour proposer un plan de sécurisation des frontières.

Dix personnes, dont quatre agents de la division des douanes de la Ghana Revenue Authority, sont actuellement détenues dans le cadre d’enquêtes sur de récents dossiers de trafic de stupéfiants par les ports du Ghana. Le président John Dramani Mahama en a été informé jeudi 17 septembre 2026 lors d’une réunion de sécurité à Accra.

La présidence n’a pas rendu publics les noms des personnes détenues ni les griefs précis susceptibles de leur être reprochés. Elle a indiqué que les investigations se poursuivaient. Le communiqué officiel ne présente donc aucune des personnes concernées comme reconnue coupable d’une infraction.

Le dossier intervient dans un contexte marqué par la saisie en France de près de 3,9 tonnes de cocaïne dans un conteneur parti du Ghana. Cette interception avait conduit les autorités ghanéennes à examiner les contrôles appliqués aux cargaisons transitant par les installations portuaires.

À l’issue de la réunion de jeudi, John Dramani Mahama a ordonné la création d’une équipe interservices chargée de préparer une feuille de route nationale contre le trafic de stupéfiants aux frontières. Cette équipe dispose de deux semaines pour remettre ses recommandations.

La réunion a aussi passé en revue les dispositifs de sécurité dans les ports et les mécanismes de détection utilisés par les services compétents. De nouvelles mesures ont été recommandées afin d’améliorer le contrôle des frontières, le partage d’informations et la coordination entre les administrations concernées.

Le service d’information du gouvernement a précisé que la feuille de route devra traduire ces recommandations en mesures opérationnelles pour les ports et les autres points d’entrée du pays.