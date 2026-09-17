Kenya : 55 millions $ pour étendre l’appui à 150 000 ménages ruraux

Le FIDA a approuvé environ 55 millions de dollars de financement supplémentaire pour le programme kényan de commercialisation de l’élevage. L’extension doit porter son appui à environ 150 000 ménages ruraux.

Le Fonds international de développement agricole a approuvé un financement supplémentaire d’environ 55 millions de dollars pour le Kenya Livestock Commercialization Project, programme consacré aux petits producteurs d’élevage. Cette nouvelle enveloppe doit élargir l’appui fourni aux ménages ruraux dans plusieurs zones d’élevage du pays.

Le programme accompagne déjà plus de 100 000 ménages dans dix comtés. Le financement additionnel doit permettre d’intégrer environ 50 000 ménages supplémentaires, ce qui porterait la couverture à près de 150 000 foyers ruraux.

Le KeLCoP, lancé en 2021, vise à augmenter les revenus des petits producteurs, améliorer leur accès aux marchés et renforcer leur capacité à faire face aux chocs climatiques. Il soutient notamment l’adoption de meilleures pratiques de production et l’accès à des races animales plus productives.

L’extension doit aussi renforcer les liens entre éleveurs, fournisseurs d’intrants, commerçants, transporteurs et transformateurs. Plus de la moitié des bénéficiaires visés sont des femmes et environ un tiers des jeunes, selon les objectifs communiqués avec le financement.

Germany Trade & Invest chiffre le prêt additionnel à 54,78 millions de dollars et identifie le State Department for Livestock Development comme organisme chargé de sa mise en œuvre. KeLCoP est un programme de six ans lancé en 2021 et prévu jusqu’en 2027.