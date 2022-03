Le président américain Joe Biden s’est dit jeudi favorable a l’exclusion de la Russie du G20, mais il a reconnu que cette décision dépendait des membres de cette instance internationale.

Le président américain Joe Biden participe ce jeudi à Bruxelles à trois sommets: Otan, G7 et Union européenne. Joe Biden a promis une « réponse » en cas d’utilisation d’armes chimiques par la Russie en Ukraine. Il n’a cependant pas développé concernant les conséquences exactes pour Moscou si cette ligne était franchie.

En marge de sommets qui se tiennent à Bruxelles ce jeudi, Joe Biden a exprimé son « espoir » que la Chine n’aide pas la Russie. Plus tôt, Emmanuel Macron avait de son côté assuré que le président Xi Jinping « désapprouve la guerre » menée par la Russie.

Joe Biden s’est dit favorable à l’exclusion de la Russie du G20. Il a par ailleurs estimé que si cela n’était pas possible, il serait bénéfique que l’Ukraine puisse assister aux discussions. «J’ai soulevé cette question aujourd’hui, mais la décision revient au G20. Et si l’Indonésie (présidente du G20) et d’autres pays ne sont pas d’accord, alors nous devrions demander que l’Ukraine puisse assister aux réunions du G20», le groupe des vingt grandes économies mondiales, a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse à Bruxelles à l’issue d’un sommet de l’Otan et du G7.

Au préalable, dans une déclaration liminaire, le G7 a affirmé n’avoir « aucun grief » contre le peuple russe. Les pays du G7 ont assuré jeudi qu’ils « ne ménageraient pas leur efforts » pour que le président russe Vladimir Poutine et ses soutiens, parmi lesquels le président du Bélarus Alexandre Loukachenko, « rendent des comptes » pour l’invasion de l’Ukraine.

« Dans ce but, nous continuerons à travailler ensemble, avec nos alliés et partenaires du monde entier », ont assuré ces pays dans une déclaration commune. « La population russe doit savoir que nous n’avons aucun grief à son égard », ajoute le G7 à l’issue d’une réunion tenue à Bruxelles.