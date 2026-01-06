Jodel Dossou : «Personne ne sait ce que j’ai traversé…»

Face à la presse après l’élimination des Guépards en huitièmes de finale de la CAN 2025, Jodel Dossou a réagi avec lucidité aux critiques. L’attaquant béninois a évoqué un passage personnel difficile et à réaffirmé sa détermination à revenir à son meilleur niveau.

Après l’élimination du Bénin en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Jodel Dossou a choisi de prendre la parole. L’attaquant des Guépards, régulièrement ciblé par les critiques, a livré un témoignage empreint de lucidité et de retenue, loin de toute polémique.

Visiblement touché mais déterminé, le joueur béninois a assuré assumer pleinement les jugements portés sur ses performances. Conscient des attentes placées en lui, Dossou affirme continuer à travailler sans relâche pour répondre aux exigences du haut niveau. Selon lui, les critiques font partie intégrante de la carrière d’un international et ne doivent pas détourner l’essentiel : l’engagement et le don de soi pour le maillot national.

L’attaquant a également évoqué, à mots couverts, une période personnelle délicate, restée jusque-là dans l’ombre. Des difficultés privées qui auraient freiné sa progression et pesé sur son rendement, sans jamais servir d’excuse. Seuls ses proches mesurent réellement l’ampleur des épreuves traversées ces derniers mois. « Personne ne sait ce que j’ai traversé, personne ne sait. Ceux qui sont proches de moi savent ce que j’ai eu et ce que j’ai traversé. Jusqu’à présent, je suis en train de travailler», a-t-il expliqué.

Malgré ce passage à vide, Jodel Dossou se veut résolument tourné vers l’avenir. Convaincu de ses qualités, il affirme travailler pour retrouver son meilleur niveau et contribuer à nouveau pleinement aux ambitions des Guépards. Un message de responsabilité et de résilience, dans un contexte où le football béninois cherche à se reconstruire après la désillusion marocaine.