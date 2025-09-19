PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

JO-2026: les Russes concourront sous drapeau neutre, comme à Paris (CIO)

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Mondiaux: l’Américaine Melissa Jefferson-Wooden réalise le doublé 100m-200m

Bravant Trump, Mahmoud Abbas s’adressera à l’Assemblée générale de l’ONU

Rubio rencontrera Sergueï Lavrov en marge de l’ONU la semaine prochaine

Drone abattu : le Mali saisit officiellement la Cour internationale de justice contre l’Algérie

Soudan : l’ONU s’inquiète, le conflit s’ethnicise

Accord franco‑britannique: selon Londres, un «migrant» à bord d’un second avion vers la France

France : le présumé superviseur de l’attentat parisien de 1982 arrêté par les Palestiniens

Afghanistan: un couple britannique remis en liberté, selon un responsable de l’AFP

Soudan: frappe paramilitaire près d’el-Fasher, plusieurs dizaines de morts selon des volontaires locaux

L’armée israélienne annonce une «force sans précédent» à Gaza et appelle à évacuer

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Comité international olympique (CIO) a autorisé vendredi 19 septembre la participation aux Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina de sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre et sous strictes conditions, reconduisant le dispositif mis en place lors des Jeux de Paris. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a indiqué que la commission exécutive appliquera « exactement la même approche » qu’à Paris : les athlètes pourront concourir individuellement et sous drapeau neutre à condition de n’entretenir aucun lien avec l’armée et de ne pas avoir publiquement soutenu l’invasion de l’Ukraine. Cette décision, adoptée lors d’une réunion à Milan, avait été largement anticipée puisque Kirsty Coventry avait contribué à la solution retenue à Paris et ne s’en est pas écartée.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!