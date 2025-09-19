JO-2026: les Russes concourront sous drapeau neutre, comme à Paris (CIO)

Le Comité international olympique (CIO) a autorisé vendredi 19 septembre la participation aux Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina de sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre et sous strictes conditions, reconduisant le dispositif mis en place lors des Jeux de Paris. La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a indiqué que la commission exécutive appliquera « exactement la même approche » qu’à Paris : les athlètes pourront concourir individuellement et sous drapeau neutre à condition de n’entretenir aucun lien avec l’armée et de ne pas avoir publiquement soutenu l’invasion de l’Ukraine. Cette décision, adoptée lors d’une réunion à Milan, avait été largement anticipée puisque Kirsty Coventry avait contribué à la solution retenue à Paris et ne s’en est pas écartée.