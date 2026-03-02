Jean-Pierre Pernaut : Jacques et Bernadette Chirac se sont mariés dans l’église de ses obsèques à Paris

Le 2 mars 2026 marque le quatrième anniversaire de la disparition de Jean‑Pierre Pernaut, figure du journal de 13 heures de TF1 pendant plus de trente ans. Son souvenir reste présent notamment à Paris, où les obsèques célébrées en mars 2022 à la basilique Sainte‑Clotilde avaient rassemblé personnalités publiques et anonymes venus rendre hommage au présentateur qui avait fait de la mise en lumière des régions et des terroirs le cœur de son information.

Durant sa carrière, Jean‑Pierre Pernaut s’était imposé comme la voix du déjeuner pour des millions de Français, valorisant artisans, marchés locaux et petites communautés. Sa disparition a généré une mobilisation médiatique importante : éditions spéciales, documentaires et nombreux hommages de confrères et d’hommes et femmes politiques ont suivi son décès.

Les obsèques, tenues le 9 mars 2022 à 11 heures à la Basilique Sainte‑Clotilde dans le VIIe arrondissement, ont été officiées par l’abbé Alain de La Morandais, déjà présent pour son mariage avec Nathalie Marquay. Parmi les personnalités présentes figuraient d’anciens collègues, des visages du petit écran et des responsables politiques, tandis que des passants s’étaient massés aux abords de la basilique.

Parcours médical, hommage public et héritage local

La fin de vie du journaliste a été marquée par plusieurs problèmes de santé. En 2018, il avait annoncé être atteint d’un cancer de la prostate, qui l’avait contraint à s’éloigner temporairement de l’antenne. En novembre 2021, son épouse Nathalie Marquay a indiqué qu’il combattait un cancer du poumon. En février 2022, il a été admis à l’Hôpital européen Georges‑Pompidou à la suite d’accidents vasculaires cérébraux et de complications après une opération à cœur ouvert ; placé en coma artificiel, il est décédé le 2 mars 2022 à l’âge de 71 ans.

À l’annonce de sa disparition, les réactions se sont multipliées. Sur les réseaux sociaux, animateurs et journalistes ont salué sa mémoire. Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré qu’il “a habité le cœur de nos foyers”. Jean Castex, alors Premier ministre, a rappelé qu’“aucun hameau ne lui était inconnu”. Le PDG de TF1, Gilles Pélisson, a qualifié Pernaut d’“journaliste extraordinaire” qui avait imposé un style singulier au 13 heures.

La basilique Sainte‑Clotilde, élevée au rang de basilique mineure en 1898, est un édifice religieux emblématique de la rive gauche. Outre les obsèques de Jean‑Pierre Pernaut, elle avait déjà accueilli des cérémonies liées à des personnalités publiques : le mariage de Jacques et Bernadette Chirac y avait été célébré le 16 mars 1956, et la basilique a été le cadre d’hommages à d’autres figures culturelles.

L’héritage local du journaliste s’exprime aussi par des lieux rebaptisés en sa mémoire : à Abbeville, la halle du marché porte désormais son nom ; à Amiens, l’office de tourisme a été renommé en son honneur ; à TF1, le plateau des journaux a reçu l’appellation “plateau Jean‑Pierre Pernaut”. Dans son village natal, Quevauvillers, une halle inaugurée en mars 2025 rappelle son attachement à ses racines picardes.