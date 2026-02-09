Jean-Marc Morandini annonce vouloir se retirer de l’antenne de CNews

Jean‑Marc Morandini a annoncé s’être proposé pour se retirer de l’antenne de CNews afin de préserver le fonctionnement de la rédaction, alors que sa présence à l’écran suscite une vive polémique depuis sa condamnation et la révélation d’une nouvelle plainte. Cette décision intervient après une condamnation définitive le 14 janvier pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs, et la notification, le 4 février, d’une nouvelle plainte citée par Mediapart.

La proposition de retrait a été formulée publiquement par l’animateur et producteur, qui dit vouloir « rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction ». L’annonce vise à répondre aux critiques exprimées tant sur les réseaux sociaux que dans certaines rédactions, où le maintien de Morandini à l’antenne avait été jugé incompatible avec l’image attendue d’une chaîne d’information.

Depuis l’annonce de la condamnation, la question de la responsabilité éditoriale des médias et de la place accordée à des personnalités condamnées dans l’espace public alimente des débats intenses. Le maintien de l’animateur à l’antenne avait suscité un tollé et relancé les interrogations sur les choix de programmation des chaînes.

Un climat de polémique persistant

Le 14 janvier, Jean‑Marc Morandini a été définitivement condamné pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs après plusieurs années de procédure judiciaire. Malgré cette condamnation, il a continué à apparaître sur les plateaux de CNews, une décision éditoriale qui a provoqué de nombreuses réactions hostiles dans l’opinion publique.

La controverse s’est amplifiée lorsque, selon Mediapart, un jeune homme identifié sous le prénom de Simon a déposé le 4 février une nouvelle plainte visant l’animateur pour « tentative de corruption de mineurs de plus de 15 ans ». Cette nouvelle procédure a ravivé les tensions autour de la présence de Jean‑Marc Morandini sur les écrans et a renforcé les critiques à l’encontre de la chaîne.

Dans un message rendu public, Jean‑Marc Morandini a indiqué qu’il avait proposé lui‑même à la direction de CNews de se retirer de l’antenne. Il a déclaré : « J’ai proposé ce jour à la direction de CNews de me retirer de l’antenne afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction ». Il a ajouté vouloir éviter d’être « un problème pour ces équipes et pour la direction de la chaîne et du groupe ».

L’animateur a reconnu la difficulté de ce choix en affirmant : « Je regrette profondément de devoir prendre cette décision mais je pense qu’elle est indispensable pour retrouver le calme et la sérénité ». Ces propos ont été diffusés au moment où les débats sur l’attitude des médias face à des personnalités mises en cause dans des affaires de violences sexuelles restaient particulièrement vifs.

Les éléments factuels disponibles situent donc l’annonce du retrait à la suite immédiate de la condamnation définitive du 14 janvier et de la plainte déposée le 4 février, et précisent que la proposition de retrait émane de l’animateur lui‑même adressée à la direction de la chaîne.