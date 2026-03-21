« Je ferai le job avec le même sérieux que j’ai géré votre argent », Romuald Wadagni

C’est désormais officiel. Le candidat de la mouvance présidentielle a levé le voile sur son projet de société. Romuald Wadagni s’est présenté devant l’opinion avec un discours de continuité assumée et une promesse centrale : poursuivre et approfondir la transformation structurelle engagée au Bénin, à condition d’obtenir l’onction du suffrage populaire.

Sans emphase inutile, le candidat a inscrit son ambition dans le registre du sérieux et de la rigueur. Il a revendiqué une méthode de gouvernement fondée sur la discipline budgétaire, la planification et l’efficacité, des principes qu’il dit avoir appliqués tout au long de son passage à la tête des finances publiques sous le président Patrice Talon. Pour Romuald Wadagni, cette expérience constitue un socle de crédibilité politique. À ses yeux, la gestion de l’État ne relève ni de l’improvisation ni du slogan, mais d’un rapport de confiance entre le dirigeant et les citoyens.

Cette idée de confiance a structuré l’un des passages les plus marquants de son intervention. « Vous m’avez confié votre argent, je l’ai géré avec beaucoup de sérieux et de rigueur. C’est avec le même sérieux que je vais gérer le Bénin si vous me faites confiance », a-t-il affirmé, établissant un lien direct entre son bilan technocratique et son ambition présidentielle. Le message est clair : ce qui a été possible au ministère de l’Économie et des Finances peut, selon lui, être transposé à l’échelle de l’ensemble du pays.

En se projetant vers l’avenir, le candidat de la mouvance a insisté sur la nécessité de prolonger les réformes engagées tout en les adaptant aux nouvelles attentes sociales et économiques. Sa conclusion, sobre mais stratégique, résume l’esprit de sa candidature : « Si nous pouvons nous faire confiance, nous irons encore plus loin ensemble ». Une formule qui se veut à la fois engagement politique et appel à la continuité, dans une présidentielle où la question de l’héritage et de la projection reste au cœur du débat. « Je peux vous assurer que je vais servir avec intégrité, courage et constance…. », a t-il laissé entendre.

Romuald Wadagni ce samedi 21 mars 2026