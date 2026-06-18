Affaire Parti Les Démocrates : le procès en appel renvoyé au 15 octobre 2026

Le procès en appel dans l’affaire de la crise interne du parti Les Démocrates s’est tenu ce 18 juin 2026 devant la Cour d’appel de Cotonou. À l’issue de l’audience, la juridiction compétente a décidé de renvoyer le dossier au 15 octobre 2026, sans examen au fond.

Le procès en appel dans le cadre de la crise interne du parti d’opposition Les Démocrates n’a finalement pas été examiné ce jeudi 18 juin 2026. À l’ouverture de l’audience, la juridiction saisie a décidé de renvoyer le dossier au 15 octobre 2026.

Cette procédure judiciaire oppose deux camps au sein du parti : d’un côté, la direction conduite par Nourénou Atchadé, issue du Conseil national extraordinaire tenu en avril 2026, et de l’autre, le camp de l’ancien vice-président Éric Houndété, qui conteste les décisions issues de cette instance.

À l’origine du contentieux, les résolutions du Conseil national extraordinaire qui avait entériné la nouvelle direction du parti et prononcé des mesures disciplinaires contre plusieurs responsables accusés de positions contraires à la ligne officielle.

Saisi en première instance, le tribunal avait estimé que les décisions prises par les instances dirigeantes étaient conformes aux textes du parti, validant ainsi la légitimité de la nouvelle équipe conduite par Nourénou Atchadé. Une décision que les contestataires avaient immédiatement rejetée.

Le camp d’Éric Houndété a ensuite interjeté appel, demandant l’annulation du jugement et un réexamen complet du dossier par la juridiction supérieure. C’est cette procédure qui était inscrite au rôle de l’audience de ce 18 juin.

Mais à l’ouverture des débats, la cour a décidé de renvoyer l’affaire au 15 octobre 2026, sans examen du fond du dossier. Aucun motif détaillé du renvoi n’a été rendu public à ce stade. Ce report prolonge donc la bataille judiciaire autour de la gouvernance du parti Les Démocrates.