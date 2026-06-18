Abomey-Calavi : lancement de l’affichage des plans de lotissement dans plusieurs arrondissements

La mairie d’Abomey-Calavi a annoncé une opération d’affichage des plans et répertoires des lotissements dans les arrondissements de Golo-Djigbé, Ouèdo, Hêvié et Togba pour une durée de 30 jours, du 15 juin au 24 juillet 2026.

La commune d’Abomey-Calavi a lancé une opération d’affichage des répertoires et plans d’état des lieux dans plusieurs secteurs de lotissements situés dans les arrondissements de Golo-Djigbé (2ᵉ tranche), Ouèdo (3ᵉ tranche), Hêvié et Togba.

Selon le communiqué de la mairie, cette démarche s’inscrit dans le cadre des enquêtes de commodo et incommodo relatives aux documents d’état des lieux, notamment les plans et répertoires des zones concernées.

Les autorités communales précisent que des « lieux sûrs et sécurisés » ont été identifiés dans chaque arrondissement pour permettre l’affichage des documents. Des registres cotés et paraphés sont également mis à la disposition des populations afin de recueillir les éventuelles doléances et réclamations.

La mairie indique que ces réclamations porteront sur les parcelles susceptibles d’être examinées par la commission compétente, après analyse des données disponibles, notamment le plan de voirie et d’équipement déjà établi.

Concernant les demandes de mise à jour des noms inscrits dans les répertoires, le communiqué précise qu’elles seront simplement recensées durant l’opération et traitées ultérieurement « suivant les procédures administratives en vigueur au niveau de l’administration communale ».

L’opération, qui s’étend sur une période de 30 jours ouvrables, court du 15 juin au 24 juillet 2026. La mairie appelle enfin les populations et les cabinets d’experts impliqués à faire preuve de rigueur et de civisme pour le bon déroulement du processus.