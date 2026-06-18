Bénin: Candide Azannaï retourne en détention à Missérété après des heures d’audition à la CRIET

L’audition de l’ancien ministre et président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Armand-Marie Azannaï, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est achevée ce jeudi 18 juin 2026 en fin d’après-midi.

Au terme d’un face-à-face de huit heures avec le juge d’instruction, débuté à 9 heures, l’acteur politique a été reconduit à la prison civile de Akpro-Missérété, aucune date pour une prochaine comparution ou pour l’ouverture d’un procès n’ayant été fixée à ce stade.

​Entendu dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre, le leader de l’opposition a pu s’expliquer pour la première fois sur le fond du dossier après six mois de détention préventive. À l’issue de cette première journée d’instruction, les chefs d’accusations d’incitation à la rébellion et de tentative de déstabilisation de l’ état n’ont pas varié.

Pour rappel, son arrestation en décembre 2025 s’inscrit dans un climat politique particulièrement lourd, marqué par des vagues d’enquêtes judiciaires consécutives à une tentative de déstabilisation des institutions de l’État signalée en fin d’année dernière.

​Bien que le contenu spécifique des déclarations faites devant le magistrat instructeur reste couvert par le secret de l’instruction, cette longue audition marque une étape procédurale décisive. Elle intervient près de neuf ans après la démission fracassante de M. Azannaï du premier gouvernement du président Patrice Talon en avril 2017, rupture qui l’avait propulsé à l’avant-garde de la contestation politique au Bénin.

Le maintien de son placement sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Missérété confirme la complexité de l’affaire et la volonté de la juridiction spéciale de poursuivre des investigations approfondies.