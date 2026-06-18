Affaire du parti Les Démocrates: la Cour d’appel renvoie l’examen du dossier au 15 octobre 2026

Le feuilleton judiciaire autour de la direction du parti Les Démocrates n’a toujours pas connu son épilogue. Saisie en appel, la juridiction compétente a décidé de renvoyer l’examen du dossier au 15 octobre 2026, prolongeant ainsi l’incertitude qui entoure la gouvernance du principal parti d’opposition.

Ce renvoi intervient dans le cadre de la procédure engagée par le camp conduit par Éric Houndété, qui conteste le jugement rendu en première instance. À l’issue de cette première décision, la justice avait validé la position du courant mené par Nourénou Atchadé, confirmant ce dernier comme président du parti, à la suite de la démission de Boni Yayi.

Ainsi a l’origine du contentieux, les décisions prises par le Conseil national extraordinaire du parti tenu en avril dernier. Cette rencontre avait notamment entériné la nomination de Nourénou Atchadé à la tête de la formation politique et prononcé des mesures disciplinaires contre plusieurs responsables accusés d’avoir soutenu des positions contraires à la ligne du parti.

Saisi par des membres contestataires, le tribunal avait toutefois estimé que les décisions prises par les instances dirigeantes étaient conformes aux textes du parti, validant ainsi la nouvelle équipe dirigeante. Une décision qui avait été saluée par le camp Atchadé comme un retour à la légalité

Mais le camp de Éric Houndété ne fait pas la même lecture de la situation. Il attaque la décision rendue en première instance. En introduisant un recours, le camp Éric Houndété espèrent obtenir l’annulation ou la révision de ce verdict. L’ancien vice-président Éric Houndété maintient sa position. Il se considère toujours comme le président par intérim du parti.

Ainsi, la crise de confiance née au sein du parti Les Démocrates à la veille des élections générales de 2026 n’a pas encore connu son épilogue. La décision qui sera issue de l’audience du 15 Octobre prochain pourra définitivement clore cette crise ou la raviver davantage.