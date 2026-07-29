Jonathan Jenvrin plus musclé que jamais s’affiche en charmante compagnie dans une piscine

Jonathan Jenvrin, le célèbre chorégraphe et professeur de danse de la nouvelle saison de la Star Academy, profite de ses vacances d’été dans un cadre idyllique aux côtés de Bobby Newberry, chorégraphe américain de renom. Sur des photos récemment partagées sur Instagram, le danseur apparaît dans une piscine, dévoilant une silhouette athlétique qui témoigne d’un travail physique rigoureux. Ces images, qui capturent des instants de détente et de convivialité, révèlent aussi une complicité évidente entre les deux professionnels de la danse, suscitant l’intérêt des fans et des internautes.

Jonathan Jenvrin, qui est très attendu sur les plateaux du célèbre télé-crochet musical, semble profiter pleinement de cette pause estivale pour se ressourcer. Sur ces clichés, il arbore une musculature bien dessinée, notamment au niveau des bras, gage d’un entraînement régulier. Sa notoriété, acquise grâce à sa participation à l’émission emblématique qui a créé des talents tels que Jenifer ou Grégory Lemarchal, attire plusieurs milliers de réactions positives sur ses réseaux sociaux, où ses abonnés louent sa forme et son charisme. La mise en lumière de cette silhouette sportive s’inscrit ainsi dans la continuité de son image de danseur engagé et passionné.

Au centre de ces images, une autre figure retient particulièrement l’attention : Bobby Newberry. Chorégraphe américain réputé, il a collaboré avec de nombreuses stars internationales et est reconnu dans le milieu artistique pour son talent et sa créativité. La présence de Bobby aux côtés de Jonathan Jenvrin illustre une rencontre professionnelle, voire une amitié, entre ces deux figures de la danse. Ensemble, ils partagent des instants de complicité spontanée, capturés au bord de l’eau, entre sourires échangés et poses naturelles.

Des retrouvailles artistiques sous le signe de la détente et de l’amitié

Les vacances estivales de Jonathan Jenvrin et Bobby Newberry sont marquées par une atmosphère de détente et de convivialité. Sur les images dévoilées sur les réseaux sociaux, les deux chorégraphes prennent le temps de partager cette pause au bord d’une piscine, dans un cadre ensoleillé qui invite au repos et à la bonne humeur. Ces moments de calme sont pour eux sans doute précieux, après des mois chargés entre répétitions, tournages, et projets artistiques.

Au-delà des aspects physiques et esthétiques mis en avant dans les publications, il s’agit aussi d’une occasion de renforcer des liens professionnels solides. Bobby Newberry, dont le nom est associé à des campagnes chorégraphiques spectaculaires et à des collaborations prestigieuses à Hollywood, partage avec Jonathan Jenvrin une passion commune pour la danse et la scène. Cette complicité affichée publiquement témoigne d’une collaboration fertile et d’une complémentarité dans leurs approches artistiques.

Les commentaires sous les photos publiées par Jonathan Jenvrin confirment l’intérêt suscité par cette rencontre. Les internautes soulignent la complicité visible entre les deux artistes ainsi que leur belle forme physique, exprimant admiration et encouragements. Cette interaction autour d’une parenthèse estivale, bien visible sur les réseaux sociaux, est aussi un moyen de rester proche de leur communauté de fans en attendant le retour à l’écran lors des prochaines émissions de Star Academy.