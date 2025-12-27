Italie : 07 arrestations pour financement du Hamas

Sept personnes ont été arrêtées en Italie, soupçonnées d’avoir financé le mouvement islamiste palestinien Hamas, tandis que deux autres font l’objet d’un mandat d’arrêt international à l’étranger, a annoncé samedi la police italienne.

L’enquête cible également trois associations, officiellement créées pour soutenir le peuple palestinien, mais qui serviraient en réalité de couverture pour le financement du Hamas. Les neuf personnes sont accusées d’avoir transféré environ sept millions d’euros à des associations liées au mouvement, dont une partie aurait bénéficié à des familles de personnes impliquées dans des attentats.

Selon les autorités, plus de 71 % des dons collectés par ces associations ont été détournés de leur objectif humanitaire pour financer directement le Hamas ou des entités proches. Parmi les interpellés figure Mohammad Hannoun, président de l’association des Palestiniens en Italie.

La police italienne estime que ces associations font partie d’un « projet stratégique » du Hamas, incluant des cellules à l’étranger contribuant aux objectifs du mouvement. Le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a salué cette opération comme « très importante », révélant que certaines activités humanitaires servaient en réalité à soutenir des organisations terroristes.