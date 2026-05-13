Anne-Elisabeth Lemoine prend d’assaut la Croisette pour le Festival de Cannes, victime de vilaines attaques

Chaque année, le printemps apporte avec lui la transformation emblématique de la Croisette en un véritable spectacle médiatique mondial à l’occasion du Festival de Cannes. En 2026, comme à l’accoutumée, cette 79ᵉ édition a attiré stars internationales, photographes, et journalistes, donnant lieu à une couverture intense et diversifiée. France Télévisions a mobilisé ses antennes pour relayer de nombreux événements liés au festival, notamment avec la délocalisation de l’émission C à vous menée par Anne-Élisabeth Lemoine depuis Cannes. Cette initiative, devenue un rendez-vous coutumier, a cependant suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment en raison des coûts associés à cette couverture exceptionnelle.

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Le mardi 12 mai 2026, la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes a marqué le lancement officiel de la manifestation cinématographique. Pour accompagner cet événement, France 2 a adapté sa programmation en diffusant la cérémonie en direct, animée par Eye Haïdara. Ce rendez-vous a rassemblé près de 1,75 million de téléspectateurs, soit une part d’audience de 12,8 % sur la tranche horaire 19h08-19h53. Avant ce temps fort, la chaîne a diffusé un best of de l’émission N’oubliez pas les paroles ! en début de soirée dans une volonté de préparer son public à la soirée cinématographique. Parallèlement, France 5 a investi la Croisette pour assurer la diffusion en direct de C à vous, un programme habituellement produit en studio parisien.

« C à vous » en direct depuis la Croisette

Lors de cette 79ᵉ édition du Festival de Cannes, C à vous a une nouvelle fois délocalisé son plateau en bord de mer, offrant aux téléspectateurs une immersion dans le cadre prestigieux du festival. Anne-Élisabeth Lemoine, figure emblématique de France 5, était entourée d’une équipe de chroniqueurs et spécialistes du cinéma. Parmi eux figuraient Charlotte Lipinska, experte cinéma pour France Inter et Télématin, ainsi que Louise Ekland, chargée de la couverture du tapis rouge.

Ce dispositif a permis d’interviewer plusieurs célébrités présentes à Cannes, notamment l’actrice Demi Moore et l’acteur Gilles Lellouche, dans un climat à la fois festif et œuvrant à restituer l’ambiance glamour inhérente au festival. Le plateau extérieur, situé au cœur de l’effervescence cannoise, avait pour ambition d’offrir une expérience télévisuelle à la fois immersive et élégante, promouvant ainsi la diversité des contenus culturels proposés par France Télévisions pendant la manifestation.

Critiques sur les réseaux sociaux concernant la couverture du festival

Malgré l’ambition affichée, la couverture du Festival de Cannes par France Télévisions, notamment par C à vous, a rencontré un accueil plus critique sur les réseaux sociaux. Dès la diffusion de cette édition spéciale, plusieurs internautes ont exprimé leur mécontentement, pointant principalement le coût supposé de cette couverture.

Sur la plateforme X et d’autres réseaux sociaux, de nombreux messages dénonçant l’utilisation des fonds publics pour financer les retransmissions et la présence des équipes à Cannes ont émergé. Certaines publications évoquaient explicitement : « Tout ça avec nos impôts », « Ça va nous coûter combien encore ? », « Pourquoi on continue à payer pour ça ? », « France TV à Cannes avec l’argent du contribuable », « Combien coûtent les chambres cette année ? », ou « Qui paie ? ». Ces débats ne sont pas nouveaux : chaque année, le dispositif exceptionnel mis en place par France Télévisions pour couvrir le festival rallume les discussions sur l’efficience des dépenses publiques dans le domaine culturel audiovisuel, ainsi que sur la pertinence des émissions délocalisées.