Israël revendique plus de 150 frappes depuis mardi dans la ville de Gaza
Par BENIN WEB TV
17 Sep 2025 à 12:49

Israël affirme avoir frappé plus de 150 cibles depuis mardi dans le cadre de son offensive à travers la ville de Gaza.