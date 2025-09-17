PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Exécuté en Iran: un homme condamné pour espionnage au profit d’Israël, selon la justice

Même sans les États-Unis, la Colombie poursuivra la lutte contre le narcotrafic, dit son chef des armées

Microsoft : 30 milliards de dollars d’investissement au Royaume-Uni

Niger: 22 villageois tués dans l’ouest par des «hommes armés»

Inde : les maoïstes annoncent la fin des combats

Brésil: Bolsonaro hospitalisé après un malaise, selon son fils

Benyamin Netanyahu annonce une rencontre avec Donald Trump après son prochain discours à l’ONU

États-Unis: Tyler Robinson inculpé dans l’assassinat de l’influenceur Charlie Kirk (procureur)

La Biélorussie gracie 25 détenus, dont certains considérés comme politiques par l’opposition

États-Unis : un fidèle de Donald Trump nommé gouverneur de la Fed

VOIR TOUS LES FLASHS

L’armée israélienne a annoncé, mercredi 17 septembre 2025, l’ouverture d’une nouvelle route de passage temporaire destinée à l’évacuation des habitants de la ville de Gaza, où se déroule une offensive terrestre majeure. Le porte-parole militaire Avichay Adraee a indiqué sur X que la circulation serait autorisée le long de la rue Salah al-Din puis vers le sud à partir de Wadi Gaza, et a précisé que l’itinéraire serait ouvert pendant 48 heures, du 17 septembre 2025 à 12h00 (09h00 GMT) au 19 septembre 2025 à 12h00.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!