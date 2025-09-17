Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

L’armée israélienne a annoncé, mercredi 17 septembre 2025, l’ouverture d’une nouvelle route de passage temporaire destinée à l’évacuation des habitants de la ville de Gaza, où se déroule une offensive terrestre majeure. Le porte-parole militaire Avichay Adraee a indiqué sur X que la circulation serait autorisée le long de la rue Salah al-Din puis vers le sud à partir de Wadi Gaza, et a précisé que l’itinéraire serait ouvert pendant 48 heures, du 17 septembre 2025 à 12h00 (09h00 GMT) au 19 septembre 2025 à 12h00.