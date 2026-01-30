Israël : l’armée dit avoir éliminé trois terroristes près de Rafah

L’armée israélienne a annoncé, vendredi matin, avoir neutralisé trois personnes qu’elle qualifie de « terroristes » après leur sortie d’une infrastructure souterraine dans la zone de Rafah, au sud de la bande de Gaza, un incident qui met en lumière les tensions persistantes autour de la trêve en vigueur.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon un communiqué militaire diffusé peu après l’intervention, les soldats ont repéré avant l’aube « huit terroristes » émergeant d’installations souterraines à l’est de Rafah. L’aviation israélienne a alors pris pour cible trois des hommes repérés, indiquent les mêmes sources, tandis que des frappes supplémentaires ont visé les lieux où les autres individus tentaient de se disperser.

Le texte officiel précise que les forces au sol continuent de mener des recherches dans le secteur afin de « localiser et d’éliminer l’ensemble des terroristes ». Aucune information indépendante n’a été fournie immédiatement pour confirmer le bilan humain ou matériel de l’opération.

Contexte opérationnel et localisation

Rafah, située à l’extrême sud de la bande de Gaza, est une zone fréquemment citée dans les rapports militaires pour la présence d’infrastructures souterraines, utilisées par divers groupes armés pour circuler et stocker munitions. L’armée israélienne a maintes fois décrit ces réseaux comme des menaces stratégiques, tandis que les opérations visant ces structures suscitent régulièrement des réactions et des interrogations internationales.

Le communiqué ne détaille pas l’identité des personnes visées ni les éléments ayant permis leur identification comme « terroristes ». Les autorités israéliennes mentionnent systématiquement des « tunnels » ou « infrastructures souterraines » lorsqu’elles évoquent des actions menées dans cette partie de la bande de Gaza, sans apporter à chaque fois des preuves publiques vérifiables.

Les opérations aériennes citées dans le message officiel s’inscrivent dans un contexte de fragilité de la trêve, selon l’armée. L’incident de vendredi matin intervient après plusieurs épisodes d’affrontements et d’interventions ponctuelles qui ont émaillé la période de cessation des hostilités proclamée entre les parties.

Des images et des sources locales permettant de recouper le déroulé exact de l’intervention n’étaient pas disponibles au moment de la publication du communiqué. Les habitants de Rafah vivent dans un environnement marqué par la présence de dispositifs militaires, les déplacements restreints et l’impact des frappes antérieures sur les infrastructures civiles.

Aucune information supplémentaire n’a été communiquée par les autorités israéliennes concernant d’éventuelles pertes parmi les forces engagées, ni sur la nature précise des infrastructures souterraines ciblées. Les opérations de recherche et d’identification se poursuivent selon le communiqué et les unités déployées restent actives dans le périmètre affecté