Israël: détermination absolue du chef de l’armée à désarmer le Hamas en 2026
Le général Eyal Zamir, chef d’état-major de l’armée israélienne, a déclaré mercredi 31 décembre, dans un communiqué militaire, que « l’année 2026 sera une année décisive pour assurer la sécurité de l’État d’Israël », affirmant que « notre détermination à désarmer le Hamas est absolue » et qu’« nous ne permettrons pas à l’organisation terroriste Hamas de reconstruire ses capacités et de nous menacer ».
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires