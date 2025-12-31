Accueil En Brève Israël: détermination absolue du chef de l’armée à désarmer le Hamas en 2026

Le général Eyal Zamir, chef d’état-major de l’armée israélienne, a déclaré mercredi 31 décembre, dans un communiqué militaire, que « l’année 2026 sera une année décisive pour assurer la sécurité de l’État d’Israël », affirmant que « notre détermination à désarmer le Hamas est absolue » et qu’« nous ne permettrons pas à l’organisation terroriste Hamas de reconstruire ses capacités et de nous menacer ».