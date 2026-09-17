Ismaël Isaac : concert le 7 novembre et coffret de 40 titres

Après quatre décennies de reggae, Ismaël Isaac transforme son jubilé en projet discographique : 40 classiques réunis dans un coffret, un inédit en préparation et une grande scène à Abidjan.

Ismaël Isaac célébrera ses 40 ans de carrière le 7 novembre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan. Le chanteur reggae ivoirien prépare parallèlement un coffret de 40 titres puisés dans son catalogue ainsi qu’un nouveau single, deux projets annoncés pour accompagner cette séquence anniversaire.

Le rendez-vous est désormais inscrit à l’agenda officiel du Parc des Expositions, qui présente l’événement comme la célébration des 40 ans de carrière de l’artiste. Cette confirmation fixe un concert qui était encore annoncé sans date précise lorsqu’Ismaël Isaac détaillait ses préparatifs en février.

Dans cet entretien accordé au Méridien et repris le 16 septembre par CrocInfos, le « Ganganba de Treichville » expliquait vouloir sélectionner 40 morceaux ayant marqué son parcours entre 1986 et 2026. Le nombre retenu répond à ses quatre décennies de carrière, tandis qu’un titre inédit est également en préparation.

L’artiste évoquait aussi une célébration ouverte à plusieurs générations de la scène ivoirienne. Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly devraient être associés au projet, tandis que Himra et des représentants du zouglou étaient également cités. Ces présences ne constituent pas une programmation définitive publiée par le Parc des Expositions.

Ismaël Isaac situe le début de son parcours professionnel en 1986. Son histoire s’est d’abord construite avec les frères Keïta avant une carrière solo qui l’a installé parmi les figures du reggae ivoirien et l’a conduit sur des scènes en Côte d’Ivoire comme à l’étranger.

Le dialogue avec une génération plus jeune avait déjà pris une forme discographique en 2025 : Ismaël Isaac figure sur « LE TEMPS » de Himra, publié le 30 mars sur l’album « BIG AKA 4 AKA KAI ».