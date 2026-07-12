Isaure, de 36 ans la cadette de Laurent Voulzy, critique son passé amoureux

Laurent Voulzy et Isaure Le Faou filent le parfait amour depuis huit ans : la chanteuse et écrivaine, d’environ trente ans sa cadette, a non seulement partagé la vie du chanteur mais a aussi collaboré à son autobiographie, un projet commun présenté récemment. Leur histoire, née d’une lettre et d’une émotion très vive lors d’un concert, a suscité autant d’attention médiatique que de commentaires sur la différence d’âge et le passé amoureux du musicien.

Lors d’un passage dans l’émission C à vous, Isaure Le Faou a raconté avoir fait le premier pas de façon romantique. « Je lui ai écrit une lettre parce que je voulais lui faire écouter mes chansons. J’avais assisté à son concert quand il chantait avec Alain et j’avais pleuré tout au long du concert, j’avais une grande émotion », s’est-elle remémorée. Cette confidence illustre la nature affective et artistique de leur rencontre.

Le couple a livré une collaboration éditoriale : Isaure a aidé Laurent Voulzy à écrire son autobiographie. Le chanteur a expliqué dans la Tribune du Dimanche que l’évocation des femmes qui ont compté dans sa vie était nécessaire pour cet exercice. « Il m’aurait été difficile d’écrire une autobiographie sans évoquer Véronique Jeannot ou les femmes qui ont compté dans ma vie. Ça m’a profondément libéré », a-t-il déclaré, soulignant le choix de transparence qui guide son récit.

Un passif amoureux qui agace

Avant sa relation avec Isaure Le Faou, Laurent Voulzy a partagé sa vie avec plusieurs personnalités, parmi lesquelles Véronique Jannot, avec qui il a longtemps entretenu des liens forts. Leur histoire, commencée après l’enregistrement du duo Désir, désir, a duré une dizaine d’années et s’est transformée en une amitié durable après la séparation.

Le chanteur a exprimé son attachement à Véronique Jannot lors d’entretiens : « Véronique est quelqu’un de formidable, humainement adorable ». Interrogé sur la rupture, il a reconnu ne pas pouvoir en donner une explication précise : « Je ne vous le dirai pas parce que je ne sais pas non plus, en fait. L’histoire s’est arrêtée mais on est restés très liés vraiment ».

La mise en lumière de ces anciens épisodes de vie privée a parfois suscité des critiques autour de son couple actuel. Isaure Le Faou a admis la difficulté personnelle liée à la présence d’un passé amoureux public : « Ce n’est pas facile parce qu’on a toujours envie d’être la seule femme de celui qu’on aime ». Elle a cependant tenu à souligner une qualité qu’elle reconnaît à son compagnon : « Laurent n’a pas toujours été irréprochable dans ses histoires d’amour, il le reconnaît, mais il n’a jamais mal parlé de ses anciennes compagnes. Pour un homme de sa génération, c’est très rare. Je n’aime pas quand on le présente comme un homme à conquêtes ».

Sur la nature profonde de certaines relations, Laurent Voulzy a également commenté : « Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le quotidien ni pour le couple et Laurent, un être de l’exception, fait partie de ceux-là ».