Adeline Toniutti affirme que sa proximité avec Pierre Garnier a motivé son éviction de la Star Academy

Adeline Toniutti, professeure de chant connue pour ses deux saisons à la Star Academy, affirme avoir été écartée de l’édition 2024 parce que la production estimait que son image était « trop liée à Pierre Garnier ». Interrogée par TéléStar, elle dit ne pas avoir demandé son départ et évoque un récent rendez‑vous avec la production, sans retour à ce jour, tout en se déclarant ouverte à une intervention ponctuelle comme une master class. Pendant ce temps, la présentatrice poursuit d’autres projets médiatiques, notamment l’animation de Vos objets valent de l’or sur la chaîne NOVO19.

La Star Academy avait fait son retour sur les écrans en 2022 et, face au succès de cette saison, la production avait décidé de relancer l’expérience pour des éditions suivantes. C’est au cours de cette période que le public a découvert des talents comme Héléna Bailly et Pierre Garnier, et que le corps professoral a connu des remaniements, avec l’arrivée de Malika Benjelloun et Cécile Chaduteau. Adeline Toniutti avait accepté de rempiler pour une seconde année mais n’a finalement pas été reconduite pour l’édition 2024.

Parallèlement à son rôle dans la Star Academy, Adeline Toniutti a participé à d’autres émissions. Le public a pu la retrouver dans Les Traîtres. Depuis le mois de mai, elle anime Vos objets valent de l’or sur NOVO19, une émission inspirée des formats consacrés aux ventes aux enchères, ce qui témoigne de la diversification de son activité médiatique depuis son départ du télé‑crochet.

Une éviction liée à Pierre Garnier ?

Sur les raisons de son éviction, Adeline Toniutti a livré des éléments précis à nos confrères : « Ce n’était pas un départ désiré. J’avais envie de faire une saison 3. Mais la production voulait changer. On m’a dit que mon image était trop liée à Pierre Garnier… » Elle a par ailleurs indiqué avoir rencontré récemment la production pour évoquer un éventuel retour, sans réponse pour l’instant, et s’est dite prête à contribuer ponctuellement sous la forme d’une master class.

La proximité entre la professeure et Pierre Garnier avait été perceptible à l’écran, au point que d’autres membres du jury, comme Lara Fabian, avaient également souligné le potentiel du chanteur et cherché à le soutenir. Selon la même source, la production a choisi un renouvellement du corps professoral et Sofia Morgavi est annoncée comme sa remplaçante.

Du côté de la chaîne, Nikos Aliagas avait confirmé, peu avant la victoire d’Ambre, que le casting pour la prochaine saison de la Star Academy était ouvert, et la direction du programme a connu d’autres changements : Michael Goldman a annoncé son départ du rôle de directeur. Le sujet a été relayé par des médias et comptes spécialisés, notamment un message publié par Télé‑Loisirs sur X le 12 juillet 2026 évoquant l’éviction d’Adeline Toniutti en lien avec Pierre Garnier.