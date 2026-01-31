Iran : forces armées en état d’alerte maximale, prévient Téhéran

Le chef de l’armée iranienne, Amir Hatami, a lancé une mise en garde publique samedi 31 janvier contre les États-Unis et Israël, affirmant que les forces iraniennes étaient en « état d’alerte maximale » après d’importants déploiements militaires américains dans le Golfe, rapporte l’AFP.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon l’agence de presse officielle Irna, M. Hatami a déclaré que toute « erreur » de la part de l’ennemi mettrait en danger non seulement sa propre sécurité, mais aussi celle de la région et du « régime sioniste ». L’avertissement a été diffusé dans un contexte de renforcements militaires signalés par des sources internationales dans la zone du Golfe.

L’information, relayée par l’AFP, cite directement Irna pour les propos du ministre, qui occupe la plus haute fonction militaire du pays. Le message insiste sur une posture défensive élevée des forces armées iraniennes face aux manœuvres observées récemment dans les eaux et l’espace aérien du Golfe.

Mise en garde formelle et posture des forces armées

Amir Hatami a adressé son avertissement aux deux puissances sans détailler de représailles précises ni préciser de délais. Ses déclarations, publiées par l’agence officielle, mettent en avant une lecture de la situation où toute action adverse serait susceptible d’engendrer des conséquences immédiates pour les parties concernées.

La formulation employée — évoquant la « sécurité » de la région et du « régime sioniste » — utilise un vocabulaire diplomatique et militaire particulièrement marqué. Irna rapporte que le ministre a qualifié l’état des forces iraniennes d’exceptionnellement vigilant, sans fournir d’éléments supplémentaires sur les capacités déployées ou sur des mouvements opérationnels concrets.

Les « importants déploiements militaires américains dans le Golfe » mentionnés par l’AFP n’ont pas été détaillés dans le communiqué cité par Irna ; le ministère iranien n’a pas non plus publié d’images ou de documents accompagnant la mise en garde. Le ton de l’allocution souligne cependant une volonté de signaler une préparation renforcée face à ce qu’il a qualifié de menaces extérieures.

Les propos de M. Hatami s’inscrivent dans une série de déclarations publiques récurrentes de responsables iraniens visant à dénoncer la présence militaire étrangère dans la région et à affirmer la capacité de riposte des forces nationales, selon le compte rendu d’Irna cité par l’AFP.

M. Hatami a précisé, d’après Irna, que les forces armées iraniennes étaient « en état d’alerte maximale ».