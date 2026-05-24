Investiture de Romuald Wadagni : des délégations des pays de l’AES à Cotonou

Plusieurs délégations étrangères sont attendues à Cotonou dans le cadre de l’investiture du président élu Romuald Wadagni. Parmi les pays annoncés figurent le Niger, le Mali et le Burkina Faso, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), dans un contexte marqué par une volonté affichée de relance du dialogue régional.

Le Bénin accueille depuis plusieurs heures des délégations étrangères dans le cadre de la cérémonie d’investiture du président élu Romuald Wadagni. Au total, seize pays devraient être représentés à cet événement officiel prévu à Cotonou.

Parmi les personnalités déjà présentes dans la capitale économique béninoise figure le vice-président du Nigeria, envoyé spécial du président Bola Ahmed Tinubu. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Bakari Adjadi.

Le Rwanda participe également à cette cérémonie. Le Premier ministre rwandais, Justin Nsengiyumva, est arrivé à Cotonou pour représenter son pays à l’investiture du nouveau chef de l’État béninois.

Mais l’attention se porte surtout sur la participation annoncée des délégations du Niger, du Mali et du Burkina Faso, trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). Depuis l’arrivée au pouvoir des régimes militaires dans ces États, les relations diplomatiques avec le Bénin ont traversé plusieurs périodes de tension, notamment autour des questions sécuritaires et des positions politiques au sein de la sous-région.

Malgré ce contexte, les autorités béninoises affichent leur volonté de maintenir le dialogue avec leurs voisins sahéliens. Durant sa campagne présidentielle, Romuald Wadagni avait d’ailleurs promis de travailler à l’amélioration des relations avec les pays de l’AES, en misant sur la coopération régionale et la stabilité.

L’arrivée des différentes délégations étrangères à Cotonou pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans les relations entre le Bénin et certains pays de la sous-région, à l’occasion de cette investiture très attendue.