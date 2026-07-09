Delphine Jubillar : autopsie très attendue cinq ans après sa mort

Disparition de Delphine Jubillar : cinq ans après la disparition de l’infirmière du Tarn, le principal suspect, son ex-mari Cédric Jubillar, a reconnu les faits le 6 juillet 2026 et affirme désormais pouvoir indiquer aux enquêteurs l’endroit où se trouverait le corps, ouvrant la voie à une autopsie qui pourrait apporter des éléments déterminants.

Delphine Jubillar, née Delphine Aussaguel le 15 novembre 1987, était infirmière en clinique à Albi et mère de deux enfants. Elle a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Selon son conjoint à l’époque, elle serait sortie du domicile familial vêtue d’une doudoune blanche et n’aurait emporté que son téléphone. Les recherches n’ont jamais permis de retrouver sa dépouille.

Les investigations ont conduit à la mise en examen de Cédric Jubillar en juin 2021 pour homicide volontaire avec aggravation, les enquêteurs ayant relevé des incohérences dans ses déclarations. Selon les éléments publics, il avait été condamné à trente ans de prison pour meurtre en octobre 2025, décision faisant l’objet d’un appel. Dans une lettre adressée à son avocat, rendue publique le 6 juillet 2026, il a avoué les faits et déclaré être « prêt à collaborer entièrement avec la justice » en indiquant le lieu où se trouverait le corps.

Mort de Delphine Jubillar : l’autopsie peut-elle apporter quelque chose ?

Si les investigators retrouvent la dépouille, elle sera confiée à un médecin légiste pour un examen médico-légal complet. L’autopsie vise, selon la pratique, à déterminer la cause et les circonstances du décès, à rechercher d’éventuelles traces de violence et à prélever des éléments susceptibles d’étayer ou d’infirmer les déclarations du suspect.

Les experts rappellent que l’état de conservation des restes détermine la nature des examens possibles. Même en cas de squelettisation, l’analyse ostéologique peut fournir des informations précises : traces de fractures ou d’impact sur les os, caractérisation des lésions cranio-faciales, et indices permettant d’identifier un outil ou une force à l’origine des lésions. Des examens d’imagerie (radiographies, tomodensitométrie) sont souvent réalisés pour documenter les déformations osseuses.

Philippe Boxho, chef du service de médecine légale de l’université de Liège, cité par la presse, souligne le caractère « à double tranchant » d’une autopsie pour un suspect. Selon lui, même un squelette peut « parler » : « en cas de coup sur le crâne, l’os va conserver la déformation engendrée par la fracture qui peut être la cause du décès », ce qui permet d’orienter l’enquête et de vérifier la cohérence des déclarations.

Outre l’ostéologie et l’imagerie, des prélèvements biologiques sont réalisés lorsque les tissus le permettent : analyses toxicologiques, analyses ADN pour l’identification et confrontations avec des traces retrouvées sur le lieu supposé de la découverte. Le degré d’altération des tissus et les conditions environnementales influent sur la valeur probante de ces examens.

Dans le dossier Jubillar, l’absence prolongée de la victime et la nature des fouilles antérieures pèsent sur les chances de retrouver des éléments matériels; la reconnaissance formelle de Cédric Jubillar et sa proposition d’indiquer l’emplacement présumé du corps font toutefois entrer en phase pratique les procédures médico-légales décrites par les spécialistes, qui devront déterminer ce que peuvent encore révéler les restes retrouvés.