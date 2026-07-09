Marlène Schaff quitte la Star Academy après avoir reçu des menaces de mort

Marlène Schaff a annoncé début juin 2026 son départ de la Star Academy : après quatre saisons au château de Dammarie‑les‑Lys, d’abord comme répétitrice puis comme professeure d’expression scénique, la musicienne met un terme à son engagement sur TF1, invoquant un cyberharcèlement et des menaces de mort qui ont rendu son maintien dans l’émission intenable. Elle a saisi la justice et se consacre désormais à la scène, notamment au Festival d’Avignon OFF où elle présente son nouveau spectacle.

Diffusée pour la première fois il y a 23 ans, la Star Academy demeure l’un des télé‑crochets musicaux emblématiques de la télévision française. Sur douze saisons, l’émission a suivi la formation d’une cinquantaine d’académiciens et contribué à révéler des artistes tels que Jenifer, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal ou Pierre Garnier.

L’annonce du départ de Marlène Schaff, rendue publique au début juin 2026, intervenait après des explications initiales axées sur son emploi du temps et ses projets artistiques. Dans un entretien accordé au magazine belge Ciné Télé Revue, la professeure a toutefois précisé que les raisons étaient beaucoup plus graves et liées aux violences reçues en ligne.

Un déferlement de haine virtuelle devenu intolérable pour Marlène Schaff à la Star Academy

Dans l’entretien cité, Marlène Schaff décrit une exposition médiatique qui a rapidement dégénéré en attaques ciblées sur les réseaux sociaux. Elle explique que sa présence à l’écran — le seul élément nouveau par rapport à son travail habituel — a suffi pour déclencher des propos diffamatoires et des intimidations répétées. « Dans Star Academy, j’exerçais mon métier comme je l’ai toujours fait. La seule différence, c’est que j’étais filmée », affirme‑t‑elle.

La coach vocale rapporte avoir reçu des « commentaires honteux et diffamatoires, voire des menaces de mort » de la part d’internautes qui, selon elle, ne connaissaient ni son parcours ni ses compétences professionnelles. Face à ces messages, elle a entrepris des démarches juridiques et déposé des plaintes pour faire valoir ses droits.

Marlène Schaff a par ailleurs rappelé qu’elle avait déjà été confrontée au harcèlement dans son enfance, ce qui, selon elle, a contribué à la décision de ne plus accepter d’être exposée de la même manière dans le cadre d’un télé‑crochet. Elle dit n’avoir « pas accepté ce poste pour souffrir » et avoir choisi de prioriser sa sécurité et son bien‑être.

Pour retrouver une relation directe avec le public et s’éloigner des interactions filtrées par les réseaux sociaux, l’artiste se produit cet été au Festival d’Avignon OFF, du 4 au 14 juillet 2026, au théâtre Le Rouge Gorge, avec son spectacle musical A queen is born, dans lequel elle incarne Petra, un alter ego inspiré de l’univers des drag queens.

Malgré son retrait des plateaux pour les besoins quotidiens de l’émission, Marlène Schaff a indiqué qu’elle n’excluait pas un retour à l’univers de la Star Academy à l’avenir, mais uniquement en tant qu’artiste invitée.