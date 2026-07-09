Audrey Crespo-Mara : un an après la mort de Thierry Ardisson, le mariage inespéré

Près d’un an après le décès de Thierry Ardisson, figure emblématique de la télévision française surnommée « l’homme en noir », la famille de l’animateur a célébré un moment de joie. Le 4 juin 2026, Gaston Ardisson, fils de Thierry et d’Audrey Crespo-Mara, a uni sa destinée à celle de Ximena Aguilar, dans une cérémonie qui s’est tenue à Paris. Ce mariage marque une étape importante pour la famille endeuillée, rappelant que malgré la perte, la vie continue de s’écrire avec ses instants heureux.

Thierry Ardisson est décédé le 14 juillet 2025 à l’âge de 76 ans, laissant dans le deuil son épouse Audrey Crespo-Mara, journaliste renommée, ainsi que ses trois enfants, Manon, Ninon et Gaston, issus de son précédent mariage avec Béatrice Loustalan, elle-même disparue en février 2026. Ce dernier anniversaire de la disparition de l’animateur iconique est donc empreint à la fois de nostalgie et de renouveau. Pour Audrey Crespo-Mara, qui a consacré une grande partie de sa carrière à l’information et notamment à l’émission « Sept à huit », animée par le « Portrait de la Semaine », le mariage de Gaston est apparu comme un premier événement heureux après plusieurs mois de tristesse. « Ce mariage, c’est le premier événement heureux depuis des mois », a-t-elle confié à Paris Match, tout en soulignant l’émotion qui a accompagné ce moment, notamment par le souvenir des proches disparus, dont ils sont convaincus qu’ils veillaient sur eux pendant la cérémonie.

Le mariage a aussi été l’occasion d’une réunion familiale qui, au-delà de la célébration, renforce les liens et soutient le processus de deuil. Gaston, rayonnant dans un costume bleu marine, et Ximena Aguilar, sublime en robe écrue révélant élégamment ses jambes, ont partagé cette journée entourés de leurs proches. Audrey Crespo-Mara a partagé plusieurs clichés de cette heureuse union sur son compte Instagram, témoignant du bonheur de la famille retrouvée.

Gaston Ardisson marié : que sait-on de sa femme Ximena Aguilar ?

La mariée, Ximena Aguilar, d’origine mexicaine, évolue loin du milieu médiatique français qui a marqué la vie de son beau-père. Son parcours professionnel et académique reflète une carrière engagée plutôt dans le secteur public et institutionnel. Diplômée d’une licence en comptabilité et finances obtenue au prestigieux Tecnológico de Monterrey, l’une des principales universités du Mexique, elle s’installe en France en 2016 pour poursuivre ses études.

En 2018, Ximena Aguilar décroche un Master 2 en Action Publique à l’Université Paris Dauphine, un établissement réputé pour former des cadres destinés à la fonction publique et aux organisations internationales. Après ses études, elle s’engage professionnellement au sein de la Mairie de Paris puis à l’Ambassade du Mexique en France, témoignant d’un ancrage fort entre ses deux pays d’attache.

Actuellement, la jeune mariée occupe le poste de responsable principale des finances et des opérations chez Camber Collective, une société spécialisée dans le conseil en développement durable et en impact social. Cette position montre son implication dans le secteur privé, avec un rôle clé dans la gestion financière et opérationnelle de l’entreprise.

Au-delà de son profil professionnel, Ximena Aguilar est régulièrement apparue sur les réseaux sociaux à l’occasion du mariage, affichant une image élégante et souriante. Son intégration dans la famille Ardisson-Crespo-Mara s’inscrit comme une étape de continuité, mêlant déracinement et nouveaux liens familiaux.