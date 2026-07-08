Jimmy Mohamed mis en retrait, Flavie Flament seule aux commandes du Mag de la santé

Jimmy Mohamed, médecin généraliste très en vue du paysage audiovisuel français, se retire temporairement de la présentation de l’émission Le Mag de la santé à la rentrée. Cette décision fait suite aux accusations de violences et de harcèlement portées contre lui publiquement par son épouse et intervient alors qu’une enquête est en cours. Initialement prévu pour assurer la co-animation avec Flavie Flament, Jimmy Mohamed cède provisoirement sa place, désormais occupée seule par la journaliste à la tête du programme.

Médecin et animateur reconnu, Jimmy Mohamed s’était imposé sur le service public grâce à sa popularité médiatique acquise notamment dans Touche Pas à Mon Poste et sur Europe 1 avant de devenir la figure phare de la vulgarisation médicale en France. Successeur de Michel Cymes pour la présentation du Magazine de la Santé sur France 5, il jouit également d’une forte présence sur les réseaux sociaux où il lutte activement contre la désinformation médicale.

Le retrait temporaire de Jimmy Mohamed, officialisé par France Télévisions le 8 juillet, intervient à un moment crucial pour l’émission. Celle-ci est en effet sur le point de connaître une transition importante, avec le passage de la chaîne France 5 à France 2 et un changement de diffuseur devant la placer entre les émissions Ça commence aujourd’hui et Affaire conclue.

France Télévisions annonce la mise en retrait de Jimmy Mohamed

Lors d’une conférence de presse tenue à Paris, Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, a confirmé que Jimmy Mohamed ne serait pas présent à l’antenne pour le lancement de la nouvelle saison du Mag de la santé. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du principe de précaution appliqué par le groupe audiovisuel à l’égard de ses collaborateurs lorsqu’ils sont mis en cause dans des affaires à caractère personnel.

« Nous avons un principe de précaution qui s’applique à tout le monde dans l’entreprise », a expliqué M. Sitbon-Gomez. « Quand il y a une mise en cause personnelle, on donne la possibilité aux personnes qui font de l’antenne de se mettre en retrait de manière temporaire. » Cette décision vise à éviter toute pression sur les équipes, tout en laissant la possibilité à la situation de se clarifier dans le respect de toutes les parties concernées.

Le directeur des antennes a également précisé qu’il n’y aurait pas de remplacement de Jimmy Mohamed à l’animation, soulignant que les médecins déjà présents autour de la table de l’émission assureront la conservation de la dimension médicale et scientifique du programme.

Flavie Flament prend seule les rênes de l’émission

Prévue au départ pour co-animer Le Mag de la santé avec Jimmy Mohamed à la rentrée, Flavie Flament endossera finalement seule la responsabilité de la présentation. Cette nouvelle organisation permettra au programme de poursuivre son évolution tout en s’adaptant à la situation.

France Télévisions assure que le Mag de la santé conservera sa vocation informative et pédagogique grâce à la présence autour de la table de spécialistes médicaux qui accompagneront Flavie Flament dans cette mission. Le groupe public souligne par ailleurs que Jimmy Mohamed pourra retrouver sa place à l’antenne dès que la situation aura été clarifiée, sans toutefois avancer de calendrier précis.

Cette affaire intervient à un moment stratégique pour l’émission, qui s’apprête à intégrer la grille de France 2 après plusieurs années sur France 5, avec l’ambition de toucher un public plus large et de renforcer sa place dans le paysage audiovisuel. Le repositionnement sur la deuxième chaîne de France Télévisions, combiné à l’arrivée de Flavie Flament comme animatrice unique, marque une étape importante dans l’histoire de ce rendez-vous médical.