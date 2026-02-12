Inter Miami: Messi touché, incertitude avant la reprise et la Finalissima

Victime d’une élongation musculaire, Lionel Messi pourrait manquer le début de saison en MLS et voit sa participation au choc face à l’Espagne en mars fragilisée.

Coup d’arrêt pour Lionel Messi à quelques jours du coup d’envoi de la saison de MLS. L’Inter Miami a annoncé que son capitaine souffre d’une élongation musculaire au niveau du tendon, contractée lors d’un match amical disputé en Équateur face au Barcelona SC.

L’octuple Ballon d’Or n’a pas pris part à l’entraînement mercredi, et des examens complémentaires ont confirmé la nature de la blessure. Dans un communiqué, le club floridien précise que la reprise se fera de manière progressive, en fonction de l’évolution clinique et fonctionnelle du joueur. Aucune durée d’indisponibilité n’a toutefois été communiquée.

Cette absence tombe au plus mauvais moment pour l’Inter Miami, qui lancera sa saison le 22 février par un déplacement sur la pelouse du Los Angeles FC. La participation de Messi à cette rencontre semble compromise.

Au-delà du club, l’Argentine retient également son souffle. La Finalissima face à l’Espagne, programmée le 27 mars, pourrait elle aussi être menacée si la récupération du champion du monde venait à se prolonger. Un contretemps qui oblige Javier Mascherano à revoir ses plans en ce début d’exercice.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/2021698723785351173?s=20





