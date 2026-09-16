Inter Miami : Kily González prend les commandes, premier test face à Cruz Azul

Après avoir obtenu ses documents de travail, l’Argentin de 52 ans prend officiellement l’équipe de Lionel Messi. Il débutera ce mercredi contre Cruz Azul en Campeones Cup.

Cristian « Kily » González a officiellement pris les commandes d’Inter Miami mardi 15 septembre, après la finalisation de ses documents de travail aux États-Unis. L’Argentin, sous contrat jusqu’en juin 2028, dirigera dès mercredi son premier match, la Campeones Cup contre Cruz Azul.

Le club floridien avait annoncé son recrutement le 28 août, mais Guillermo Hoyos avait conservé l’intérim jusqu’à son arrivée effective. González a dirigé mardi sa première séance d’entraînement avec l’équipe première.

Son baptême sur le banc se fera directement avec un trophée en jeu. La Campeones Cup oppose le champion en titre de la MLS au vainqueur du Campeón de Campeones de Liga MX. Inter Miami, champion de MLS, recevra Cruz Azul au Nu Stadium.

González, 52 ans, a entraîné Rosario Central, Unión de Santa Fe puis Platense en Argentine. Ancien international argentin à 56 sélections, il faisait partie de la sélection sacrée championne olympique à Athènes en 2004.

Il prend désormais en charge un effectif emmené par Lionel Messi dans une période où Miami cherche à retrouver davantage de régularité. Reuters situe le club à la deuxième place de la Conférence Est de MLS, à neuf points du leader Nashville.

Le match Inter Miami–Cruz Azul est programmé mercredi à 20h00 en Floride, soit 00h00 GMT jeudi.