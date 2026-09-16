Naomi McPherson quitte temporairement la tournée de MUNA pour rester auprès de sa mère

Le trio pop maintient ses concerts avec Lou Roy en remplacement, tandis que Naomi McPherson accompagne Harriet durant la phase terminale de sa maladie.

Naomi McPherson manquera les cinq premières dates de la tournée automnale de MUNA afin de rester auprès de sa mère, Harriet, atteinte d’un cancer au stade terminal. Le trio a annoncé cette absence temporaire le 15 septembre dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Le groupe a expliqué que la maladie, décrite comme particulièrement agressive, s’était aggravée au cours des dernières semaines. Naomi McPherson restera au domicile familial pendant les derniers jours de Harriet et prendra également en charge les démarches qui suivront son décès.

Les concerts prévus à Phoenix, Dallas, Austin, Nashville et Atlanta sont maintenus. La musicienne Lou Roy assurera les parties de guitare et de chant de McPherson, conformément au souhait de l’artiste de ne pas interrompre la tournée.

MUNA installera aussi un point de collecte de lettres près des stands de produits dérivés lors des spectacles concernés. Les admirateurs pourront ainsi laisser des messages destinés à McPherson. Dans sa déclaration publique, le groupe a souligné la place tenue par Harriet dans son histoire et le soutien qu’elle a apporté à la carrière musicale de son enfant.

Formé en 2013 par Katie Gavin, Josette Maskin et Naomi McPherson, MUNA a publié en mai son quatrième album, Dancing on the Wall. Le trio avait annoncé au printemps le Gets So Hot Tour, une série de concerts en Amérique du Nord puis en Europe.

Au moment de l’annonce, MUNA envisageait le retour de McPherson pour le concert de Philadelphie du 25 septembre, tout en précisant que ce calendrier pouvait évoluer. La partie nord-américaine doit se poursuivre jusqu’au 21 octobre à Red Rocks, avant des dates européennes programmées en novembre.