PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Israël revendique plus de 150 frappes depuis mardi dans la ville de Gaza

La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

Exécuté en Iran: un homme condamné pour espionnage au profit d’Israël, selon la justice

Même sans les États-Unis, la Colombie poursuivra la lutte contre le narcotrafic, dit son chef des armées

Microsoft : 30 milliards de dollars d’investissement au Royaume-Uni

Niger: 22 villageois tués dans l’ouest par des «hommes armés»

Inde : les maoïstes annoncent la fin des combats

VOIR TOUS LES FLASHS

Le mercredi 17 septembre, dix militants identitaires ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à des amendes allant de 1 000 à 3 000 euros pour avoir publié sur les réseaux sociaux une photo d’une banderole à connotation raciste protestant contre la participation de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Le tribunal a requalifié les faits, estimant qu’il s’agissait d’injure publique aggravée et non de provocation à la haine, qualification initialement retenue par l’accusation ; trois militants ont été relaxés.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!