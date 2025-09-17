Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

Le mercredi 17 septembre, dix militants identitaires ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à des amendes allant de 1 000 à 3 000 euros pour avoir publié sur les réseaux sociaux une photo d’une banderole à connotation raciste protestant contre la participation de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Le tribunal a requalifié les faits, estimant qu’il s’agissait d’injure publique aggravée et non de provocation à la haine, qualification initialement retenue par l’accusation ; trois militants ont été relaxés.