Bénin: un homme interpellé à Ouaké pour inceste présumé après deux ans de cavale

Un homme d’une cinquantaine d’années a été interpellé par la Police républicaine à Ouaké, ce jeudi 14 mai 2026, après avoir tenté de se soustraire à la justice pendant plusieurs mois.

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​Le mis en cause est accusé d’avoir entretenu des relations incestueuses répétées avec sa propre fille aînée. Selon les informations, ces abus auraient conduit à trois grossesses successives.

​Face à la colère des populations qui menaçaient de s’en prendre à lui, le suspect s’était exilé au Nigeria voisin. Pensant pouvoir réintégrer son domicile en toute discrétion quelques mois après, il a été dénoncé dès son retour.

Les forces de l’ordre ont agi avec célérité pour procéder à son arrestation avant tout débordement populaire. Soumis à un interrogatoire au commissariat de Ouaké, le quinquagénaire est passé aux aveux.

Pour tenter d’expliquer l’inexplicable, il a invoqué des raisons mystiques, affirmant aux enquêteurs avoir agi sous l’emprise d’un « envoûtement » qui aurait été orchestré par l’un de ses frères.

​Actuellement en garde à vue, le père de famille sera présenté au procureur de la République dans les prochains jours.