Inde : les maoïstes annoncent la fin des combats

Par BENIN WEB TV
Confrontés à une offensive intense contre leurs derniers éléments, les rebelles maoïstes indiens ont annoncé, mardi 16 septembre, la suspension unilatérale de la « lutte armée » qu’ils mènent depuis 1967 et se déclarent ouverts au dialogue avec les autorités de New Delhi. Abhay, porte-parole du Parti communiste d’Inde (maoïste), a expliqué dans un communiqué que cette décision tient « compte du nouvel ordre mondial et de la situation nationale », ainsi que des appels répétés du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur et des hauts responsables de la police.

