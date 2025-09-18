PAR PAYS
Incendies d’été: les émissions de carbone en Europe au plus haut depuis 23 ans

L’Ukraine affirme avoir récupéré 1 000 corps de la Russie

Fusillade à un poste frontalier entre la Cisjordanie et la Jordanie : deux morts

Deux morts lors d’une fusillade à la frontière Cisjordanie–Jordanie

Mobilisation en France : le cortège parisien a pris le départ

Trump et Starmer signent un accord technologique États‑Unis–Royaume‑Uni

RFI : antennes et site perturbés par un mot d’ordre de grève

Appel à la grève : antennes et site de RFI perturbés

Royaume-Uni: trois arrestations pour espionnage en faveur de la Russie

Gaza : hôpitaux au bord de l’effondrement, alerte le chef de l’OMS

L’Espagne enquête sur les violations des droits humains à Gaza pour coopérer avec la CPI

Les rejets de carbone dans l’atmosphère liés aux feux de forêts cet été constituent, pour l’année en cours, les émissions annuelles totales de carbone les plus élevées jamais enregistrées en Europe depuis le début des relevés il y a 23 ans, a annoncé jeudi 18 septembre le service de surveillance de l’atmosphère Copernicus (CAMS). Après un été (juin-juillet-août) marqué par « une intense activité de feux de forêt », notamment sur la péninsule ibérique, les estimations pour l’Union européenne et le Royaume-Uni, établies fin août alors que la saison des incendies était encore active, atteignent des niveaux inédits selon le communiqué de Copernicus.

