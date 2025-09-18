Incendies d’été: les émissions de carbone en Europe au plus haut depuis 23 ans

Les rejets de carbone dans l’atmosphère liés aux feux de forêts cet été constituent, pour l’année en cours, les émissions annuelles totales de carbone les plus élevées jamais enregistrées en Europe depuis le début des relevés il y a 23 ans, a annoncé jeudi 18 septembre le service de surveillance de l’atmosphère Copernicus (CAMS). Après un été (juin-juillet-août) marqué par « une intense activité de feux de forêt », notamment sur la péninsule ibérique, les estimations pour l’Union européenne et le Royaume-Uni, établies fin août alors que la saison des incendies était encore active, atteignent des niveaux inédits selon le communiqué de Copernicus.