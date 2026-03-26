Incendie à Port-Bouët : un problème de gaz laisse des familles sans toit

Un incendie violent a ravagé le quartier Adjahui-Coubê, dit Marie-Claire, dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Plus d’une dizaine de baraques ont été consumées, laissant des familles sans abri. Selon les premières informations, un problème lié au gaz serait à l’origine du sinistre.

Les flammes sont apparues dans la soirée du 24 mars et se sont propagées très vite, privant de nombreux habitants du temps nécessaire pour sauver leurs biens. La proximité des habitations et leur construction avec des matériaux précaires ont favorisé la diffusion du feu d’une baraque à l’autre.

Les pompiers sont intervenus sur place mais les pertes matérielles restent importantes. Plusieurs ménages ont perdu vêtements, pièces d’identité, appareils électroniques et les économies souvent conservées à domicile.

Interventions et suite des événements

Les autorités se sont rendues sur les lieux pour évaluer les dégâts. Le gouvernement a fourni une aide d’urgence aux sinistrés, composée notamment de denrées alimentaires et d’un soutien financier pour faire face aux premiers jours suivant l’incendie.

Ce type d’incendie est fréquent dans les quartiers précaires d’Abidjan. La densité des logements, des branchements électriques réalisés de manière artisanale et l’utilisation de bonbonnes de gaz dépourvues de normes suffisantes créent des situations à risque pour des milliers de résidents.

Des associations locales ont rappelé les dangers liés à une mauvaise utilisation du gaz domestique et au stockage de matières inflammables dans des espaces confinés. Elles demandent aux pouvoirs publics d’intensifier les campagnes de sensibilisation et d’améliorer l’accès des services de secours dans ces zones densément urbanisées.

Pour les familles touchées, les priorités sont le relogement et la reconstitution des documents perdus. Des voisins et des membres de la communauté se sont déjà mobilisés pour apporter leur aide.

Port-Bouët, qui abrite l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, figure parmi les communes d’Abidjan où la pression démographique et l’habitat informel contribuent à des conditions particulièrement fragiles. Cet incendie illustre une fois de plus cette vulnérabilité.