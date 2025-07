«Il est temps de rentrer à la maison», Ángel Di María annonce la fin de sa carrière en Europe

-Publicité-

Dans un post sur les réseaux sociaux, Angel Di Maria a annoncé la fin de sa carrière en Europe, après près de deux décennies sur le vieux continent.

C’est une page qui se tourne pour l’un des grands noms du football mondial. Ángel Di María, champion du monde avec l’Argentine en 2022, a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa carrière européenne. L’ailier de 37 ans a officialisé la nouvelle dans un message publié sur son compte Instagram.

« Aujourd’hui, il est temps de rentrer à la maison. Ma carrière en Europe est terminée. Après 18 années passées sur ce continent, il est temps pour moi de revenir », a écrit le joueur.

Cette annonce intervient quelques jours après l’élimination de Benfica, son club actuel, en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Di María, qui trône toujours en tête du classement des buteurs de la compétition, quitte l’Europe avec un palmarès impressionnant et une carrière marquée par la régularité au plus haut niveau.

L’international argentin a tenu à remercier les clubs qui ont jalonné son parcours: « Merci à Benfica, au Real Madrid, à Manchester United, au PSG et à la Juventus. Merci pour les souvenirs, les leçons et l’amitié. Je pars comblé et fier. Adieu l’Europe ! Quel voyage ! »

Révélé au Benfica Lisbonne, Di María s’était imposé au Real Madrid avant de passer par Manchester United, le Paris Saint-Germain, puis la Juventus, revenant enfin à Benfica à l’été 2023. Son retour au pays semble désormais imminent, probablement dans un club argentin, alors que la prochaine Copa América pourrait marquer sa dernière grande échéance internationale.