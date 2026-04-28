Le Ghana hôte de la CAN U-20 2027

Déjà organisateur en 1999, le Ghana accueillera de nouveau la Coupe d’Afrique des Nations U-20 en 2027. Un tournoi à douze équipes, également qualificatif pour le Mondial de la catégorie, où l’Afrique du Sud défendra son titre.

Le Ghana a été désigné pour accueillir la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations U-20 en 2027. Une compétition que le pays d’Afrique de l’Ouest s’apprête à organiser pour la deuxième fois de son histoire. La première remonte à 1999, une édition restée dans les mémoires locales. Portés par leur public, les Black Satellites avaient alors décroché le titre en dominant les Flying Eagles en finale.

Douze sélections sont attendues pour ce rendez-vous continental, qui servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-20 2027. Tenant du titre, l’Afrique du Sud remettra sa couronne en jeu lors de cette édition très attendue.





