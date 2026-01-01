Accueil En Brève Huit morts après de nouvelles frappes américaines contre le narcotrafic, selon l’armée

Les États-Unis ont annoncé, mercredi 31 décembre, avoir mené de nouvelles frappes au cours des 48 dernières heures contre des navires que le gouvernement Trump décrit comme impliqués dans le trafic de drogue, opérations qui ont fait au moins huit morts au total. Le président Donald Trump mène depuis septembre une campagne militaire dans les Caraïbes et le Pacifique au nom de la lutte contre le narcotrafic, visant notamment le pouvoir vénézuélien. Mercredi, l’armée a de nouveau ciblé deux navires, a indiqué sur X le Southcom, le commandement américain pour l’Amérique latine et les Caraïbes. « Les services de renseignement ont confirmé que ces navires empruntaient des routes connues pour le trafic de drogue et étaient liés à un tel trafic », a-t-il affirmé.