Helmut Fritz révèle avoir eu des pensées suicidaires

Mercredi 4 mars 2026, invité sur le plateau de Buzz TV, Helmut Fritz a livré un témoignage intime et inattendu : avant la célébrité il a traversé une « période très sombre » marquée par des pensées suicidaires, évoquant un passage à vide survenu durant ses débuts dans la musique.

L’artiste, connu pour le titre Ça m’énerve, s’est confié face aux animateurs Damien Canivez et Sarah Lecoeuvre. Il a rappelé son parcours professionnel antérieur et les choix qui l’ont conduit à quitter le monde de l’entreprise pour tenter sa chance dans la pop.

Ancien cadre commercial chez BMW, Helmut Fritz a expliqué avoir quitté son poste pour se consacrer à la musique. Les premiers mois — puis années — de cette transition ont été difficiles : pour financer son projet il a cumulé de petits emplois pendant environ trois ans, souvent dans des conditions peu valorisantes.

Helmut Fritz : « Un moment très difficile, un moment de honte »

Derrière le personnage scénique, il a décrit un épisode précis qui illustre cette période d’humiliation. Engagé pour le Mondial de l’automobile, il raconte avoir été payé 9 euros de l’heure et chargé de conduire de petites voiturettes électriques afin de transporter des invités « du parking VIP vers le hall des véhicules premium ». Pour l’ancien cadre, le contraste était brutal : « J’ai vu arriver tous mes anciens collègues BMW à qui j’avais dit, trois ans auparavant, de manière très triomphale : ‘Je vais faire de la musique’ ».

Helmut Fritz a évoqué son sentiment d’abaissement et le regard des autres comme sources principales de souffrance : « Le métier n’était pas un problème, le problème était le regard des autres et les remarques très sarcastiques », a-t-il déclaré. Il a ensuite livré une formule très crue sur l’intensité de son mal-être : « Ce soir-là, si j’avais été en haut d’un immeuble, j’aurais peut‑être raté la marche… », soulignant qu’il avait alors eu des pensées suicidaires.

Selon ses propres mots, cette période est survenue « bien avant la notoriété ». L’artiste a rappelé que son personnage public — apparu au grand jour en 2009 — est né après ces années de lutte, et que le succès a fini par arriver au tournant suivant.

L’année suivant cet épisode au Mondial, le cours de sa carrière a changé : le titre qui l’a rendu célèbre lui a offert une visibilité nationale et internationale. Helmut Fritz a raconté son retour au même salon automobile, cette fois non pas pour transporter des invités mais pour s’informer sur le prix d’un véhicule, illustrant le contraste entre ses deux états successifs.