Hélène Rollès : « Ça m’étonne qu’on en fasse tout un plat »

Le 16 février, Hélène Rollès a surpris le public international en partageant la scène avec John Legend lors du Gala de la Fête du Printemps 2026 diffusé par CCTV : une prestation du duo sur Beauty and the Beast qui a déclenché un vaste buzz et des chiffres d’audience impressionnants, provoquant des réactions massives en France et à l’étranger.

Diffusé en direct sur la chaîne publique chinoise CCTV, le spectacle de la Fête du Printemps est un rendez-vous télévisuel annuel de très grande ampleur. Selon les chiffres relayés, plus de 800 millions de téléspectateurs auraient suivi la diffusion en direct et la vidéo de la prestation aurait généré, tous réseaux confondus, plus de 23 milliards de vues. Hélène Rollès elle-même se dit étonnée par l’ampleur du phénomène : “C’est dingue. Je ne savais même pas que 24 milliards de vues, c’était possible”, a-t-elle confié au Parisien, ajoutant avoir entendu qu’“au moins un milliard de personnes” étaient devant leur écran.

Artiste connue en France pour ses rôles dans Hélène et les garçons et Les Mystères de l’amour, Hélène Rollès n’en est pas à son premier contact avec le public chinois. Son tube Je m’appelle Hélène est devenu populaire en Chine depuis les années 1990, en particulier auprès de jeunes Chinois ayant étudié en France, un lien qu’elle a évoqué à plusieurs reprises. Interrogée par la radio internationale de la CMG, elle a résumé son attachement au pays : “J’ai véritablement adopté la Chine comme ma seconde patrie. J’aime énormément la culture chinoise… Les gens sont aimables, hospitaliers, toujours souriants et respectueux.” Dans la perspective de renforcer cette relation, elle prévoit une tournée à l’automne comportant huit dates, dont Pékin et Shanghai, et la commercialisation de son album Hélène 2024 sur le marché chinois.

“Très gentleman” : la chanteuse raconte sa rencontre avec John Legend

Sur scène, Hélène Rollès et John Legend ont interprété ensemble la bande originale du film La Belle et la Bête. La chanteuse a décrit le chanteur américain comme « très sympathique, très gentleman, très professionnel », précisant que le courant était immédiatement passé entre eux. La prestation, qualifiée d’élégante dans plusieurs comptes rendus, fait partie d’un programme qui dure plusieurs heures et mobilise une production massive, selon ses propos.

La diffusion a été suivie en famille : Hélène Rollès indique que ses deux enfants adoptés en Éthiopie, June et Marcus, ont regardé le spectacle en direct avec ses parents et qu’ils ont assisté à cinq heures d’émission avant sa prestation, diffusée en fin de soirée. L’ancienne vedette des séries françaises a aussi reçu de nombreuses félicitations de ses anciens partenaires de fiction ; elle rapporte que plusieurs membres du casting des Mystères de l’amour l’ont appelée, et cite en souriant que Patrick aurait regardé la prestation à de multiples reprises.

À 59 ans, l’artiste enchaîne engagements internationaux, commercialisation d’un nouvel album et une tournée annoncée en Chine, où sa popularité s’inscrit sur plusieurs décennies.