Helena sur la Croisette à Cannes 2026 dans une tenue somptueuse

Helena, l’une des révélations musicales francophones récentes, a été aperçue vendredi 15 mai sur la Croisette à Cannes, photographiée par Paris Match dans une longue robe mauve avant de se produire lors d’un concert privé lié au festival. Ancienne demi-finaliste de la Star Academy 2023, la chanteuse belge était attendue pour une prestation organisée dans un établissement prestigieux de la ville, confirmant sa présence sur la scène événementielle cannoise pendant la période du Festival de Cannes.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

En l’espace de deux ans, Helena a transformé sa visibilité télévisée en une carrière commerciale solide : son premier album, Hélé, s’est écoulé à 175 000 exemplaires et a produit plusieurs titres largement diffusés, parmi lesquels Summer Body, Tout a changé (Rien n’a changé) et Mauvais garçon, ce dernier figurant sur la setlist des Enfoirés. Sur le plan des récompenses, elle a obtenu deux prix aux NRJ Music Awards en octobre dernier et a reçu une Victoire de la Musique il y a quelques mois. Artiste en tournée, elle a repris la route le 2 avril par une date au Zénith de Paris avant son escale à Cannes.

Les images publiées par Paris Match montrent Helena détendue et souriante, marchant sur la célèbre artère cannoise alors que le Festival bat son plein. Sa venue n’était pas inscrite dans la compétition cinématographique mais s’inscrit dans le calendrier d’événements parallèles qui animent la ville pendant la durée du festival.

Un concert privé à l’Hôtel Martinez pendant le Festival

Selon Purecharts, Helena se produisait dans le cadre du « Grand Dîner » organisé à l’Hôtel Martinez, une formule présentant un cocktail dînatoire dans les salons, suivi d’un dîner-spectacle gastronomique avec accords mets et vins, d’une prestation live de la chanteuse et d’une after-party. L’événement a été décrit par les organisateurs comme un « moment suspendu sur la Croisette » et s’est tenu dans l’enceinte de l’hôtel, établissement régulièrement associé aux soirées privées pendant la quinzaine cannoise.

Les billets pour la soirée, mis en vente depuis le 27 février, ont été proposés en plusieurs catégories : une place debout avec accès au bar à 90 euros, une formule lounge avec tables hautes et accès premium à 120 euros, et des tables VIP comprenant le dîner trois plats à 600 euros. Ces différents niveaux de tarifs offraient des accès distincts aux espaces de la soirée et aux prestations proposées.

La prestation cannoise s’inscrit dans la suite de dates programmées par l’artiste dans le cadre de sa tournée en cours. Les images de sa promenade sur la Croisette et les informations sur la configuration de la soirée à l’Hôtel Martinez ont été relayées par les médias cités.