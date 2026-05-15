Manchester United : les choses se précisent pour Michael Carrick

Manchester United a proposé à Michael Carrick un contrat de deux ans pour devenir entraîneur principal permanent, après son intérim réussi depuis janvier. Sous sa direction, les Red Devils ont retrouvé la Ligue des champions et une dynamique positive, convainquant la direction du club de privilégier la continuité plutôt qu’un nouveau changement de banc.

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Manchester United a soumis à Michael Carrick une première offre de contrat de deux ans en tant qu’entraîneur principal permanent, assortie d’une saison supplémentaire en option, selon The Athletic. Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire du club, a donné son accord lors d’une réunion du comité exécutif tenue cette semaine au centre d’entraînement de Carrington, après recommandation du directeur général Omar Berrada et du directeur sportif Jason Wilcox. Des représentants de Carrick ont été aperçus à Carrington jeudi, les négociations étant engagées mais « loin d’être finalisées » selon The Athletic, qui précise qu’une éventuelle signature avant le dernier match à domicile de la saison, face à Nottingham Forest le 24 mai, n’est pas exclue. La réponse officielle de Carrick n’avait pas été communiquée vendredi soir.

Carrick, 44 ans, a été nommé intérimaire le 13 janvier après le renvoi du Portugais Ruben Amorim. En quinze matchs de Premier League sous sa conduite, Manchester United affiche dix victoires, trois nuls et deux défaites. Le club a assuré sa qualification pour la Ligue des champions 2026-2027 avec trois journées d’avance sur la fin de saison, remontant de la sixième à la troisième place du classement.

Carrick avait démarré son intérim par deux victoires de prestige face aux deux meilleures équipes du championnat : Manchester City (2-0) puis Arsenal (2-3). Au-delà des résultats — 33 points sur 45 possibles — la direction du club souligne la transformation de l’atmosphère dans le vestiaire, décrite comme plus sereine et plus soudée que sous l’ère Amorim, selon plusieurs sources proches du club citées par la presse anglaise. Le milieu international Kobbie Mainoo, dont la montée en puissance est attribuée en partie au nouveau management, a publiquement exprimé son soutien à Carrick.

L’ensemble du staff intérimaire recruté en janvier est en principe maintenu. ouiSteve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Evans et Craig Mawson resteraient en poste selon The Athletic, Holland étant qualifié d' »instrumental » dans les progrès défensifs du club. La direction étudie par ailleurs l’ajout d’un entraîneur spécialisé dans les coups de pied arrêtés, ainsi qu’un éventuel retour d’Andreas Georgson dans ce rôle.

D’autres candidats avaient été envisagés

Selon The Athletic, d’autres profils avaient été examinés avant que la direction ne se fixe sur Carrick. Le nom d’Andoni Iraola, qui quittera Bournemouth en fin de saison, avait été étudié. L’Espagnol de 43 ans, dont le travail à Bournemouth a été largement salué, représentait la principale alternative, avant que les performances de Carrick et la stabilité qu’il a apportée ne rendent le choix de sa reconduction difficile à écarter.

Manchester United disputera son dernier match de championnat à domicile le 24 mai contre Nottingham Forest. La saison s’achève le 31 mai. Si un accord est trouvé d’ici là, ce serait la première nomination permanente d’un entraîneur de Manchester United n’ayant jamais dirigé de club professionnel à plein temps auparavant — Carrick étant passé directement d’une fin de carrière de joueur à des postes d’adjoint avant ce mandat intérimaire.