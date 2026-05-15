Renaud : six maquettes pour Vanessa Paradis jetées à la demande de Serge Gainsbourg

Ce 14 mai 2026, Renaud fête ses 75 ans. Le chanteur a vu l’un de ses projets les plus inattendus avorter au début des années 1990 : il avait enregistré six maquettes pour le deuxième album de Vanessa Paradis avant d’abandonner le projet à la demande de Serge Gainsbourg.

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Né en 1952, Renaud Séchan s’est imposé comme une référence de la chanson française. Auteur d’une discographie riche — vingt-six albums et près de vingt millions d’exemplaires vendus selon les bilans de carrière —, il a mêlé argot, gouaille parisienne, humour et critique sociale dans des titres devenus standards.

Parmi ses succès figurent Mistral gagnant, Dès que le vent soufflera ou encore le duo Manhattan-Kaboul. Sa trajectoire artistique a été marquée par des périodes de retrait liées à des épisodes de dépression et d’alcoolisme, et par des incursions au cinéma, notamment dans Germinal (1993) sous la direction de Claude Berri.

Les six maquettes et l’intervention de Serge Gainsbourg

En 1990, alors que Vanessa Paradis préparait son deuxième album après le succès de Joe le taxi, la production initiale prévoyait une équipe composée d’Étienne Roda‑Gil et du compositeur Franck Langolff. Le décès de l’épouse d’Étienne Roda‑Gil contraint toutefois la production à revoir ses plans.

La maison de disques fait alors appel à Renaud, qui accepte d’écrire et d’enregistrer plusieurs titres. Le chanteur réalise ainsi six maquettes basées sur des musiques de Franck Langolff ; Alain Souchon et la chanteuse Buzy participent également aux premières sessions d’écriture.

La donne change lorsque Vanessa Paradis rencontre Serge Gainsbourg. Le compositeur et parolier, déjà reconnu pour son influence, souhaite écrire l’intégralité du disque. Selon plusieurs récits relayés au fil des années, Serge Gainsbourg contacte Renaud pour lui demander de se retirer du projet ; Renaud accepte et met ses six maquettes au rebut.

L’album confié à Serge Gainsbourg, Variations sur le même t’aime, paraît en mai 1990. Il réunit les textes de Gainsbourg sur des compositions de Franck Langolff et est porté par les singles Tandem, Dis‑lui toi que je t’aime et L’Amour en soi. Le disque dépasse les 400 000 exemplaires vendus et devient l’un des derniers grands projets de Serge Gainsbourg avant son décès en mars 1991.

Malgré l’épisode, les relations artistiques entre Renaud et Vanessa Paradis ne se sont pas rompues. En 1998, Vanessa interprète Mistral gagnant avec Maxime Le Forestier lors d’un concert des Enfoirés ; cette interprétation est commercialisée en CD single. En 2014, Vanessa Paradis retrouve Renaud à l’occasion d’un projet caritatif Band Aid contre Ebola et déclare : “J’étais contente de le voir. Il était magnifique… Je l’ai trouvé en forme”.