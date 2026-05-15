Nadia Farès : l’héritage arménien et l’influence de sa mère

Nadia Farès, comédienne française de 57 ans, a été hospitalisée en urgence après avoir été retrouvée inanimée au fond d’une piscine chez des amis ; placée en coma artificiel, elle se trouve dans un état jugé critique par les équipes médicales.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Les secours sont intervenus sur les lieux après la découverte de l’actrice, qui séjournait chez des proches au moment des faits. Transportée immédiatement à l’hôpital, elle a été prise en charge en réanimation et plongée dans un coma artificiel, procédure souvent utilisée pour protéger l’encéphale et permettre une surveillance neurologique étroite.

Depuis l’annonce, des messages de soutien et d’inquiétude affluent de la part de collègues de plateau, d’anciens partenaires de jeu et de spectateurs. Les proches ont choisi le silence, tandis que la communauté artistique suit de près l’évolution de son état de santé.

L’héritage arménien : une identité chevillée au corps

Née à Marrakech d’un père marocain et d’une mère d’origine arménienne, Nadia Farès a construit sa trajectoire personnelle et professionnelle à partir de cette double appartenance culturelle. Son métissage, régulièrement évoqué dans ses interviews, est présenté comme un élément fondateur de son identité et de son approche du jeu.

La figure maternelle occupe une place centrale dans son récit biographique : sa mère est décrite comme la gardienne des traditions et de la mémoire familiale, transmettant par la parole et les gestes quotidiens une culture arménienne héritée de générations antérieures. Cette transmission a, selon l’actrice, forgé une résilience et une exigence qui l’ont aidée à affronter les défis du milieu artistique.

Sur le plan professionnel, Nadia Farès s’est imposée dans le cinéma et la télévision française par des rôles variés. Révélée au grand public notamment dans des thrillers et des films à tension, elle a alterné des apparitions marquantes au cinéma et des rôles pour le petit écran, qui ont mis en lumière sa présence scénique et son regard intense.

Parmi les titres cités par la presse et par ses admirateurs figurent des productions qui ont contribué à la faire connaître d’un large public. Son jeu a souvent été associé à une profondeur dramatique que certains commentateurs rapprochent de la mélancolie issue de son héritage culturel, qu’elle a elle-même revendiquée comme une richesse plutôt qu’un handicap.

Les hommages spontanés et les témoignages de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux et auprès de personnalités du cinéma. Les réactions mettent en exergue le parcours d’une actrice qui, selon ces messages, a su tirer parti de sa pluralité culturelle pour se distinguer sur les plateaux.

Sur le plan médical, les dernières informations communiquées indiquent que la situation de la comédienne reste stationnaire.