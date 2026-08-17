Hayden Panettiere décédée à 36 ans, ses parents avaient perdu un autre enfant il y a trois ans

Hayden Panettiere est décédée le dimanche 16 août à l’âge de 36 ans, a annoncé sa famille. La nouvelle, confirmée notamment par son père Skip Panettiere dans un communiqué, survient trois ans après la mort de son frère Jansen. Les circonstances de ce nouveau décès restent pour l’heure indéterminées et une enquête a été ouverte, selon les déclarations officielles relayées par l’entourage de l’actrice.

La disparition d’Hayden Panettiere relance le deuil d’une fratrie connue du grand public. En février 2023, Jansen Panettiere était retrouvé sans vie à son domicile new-yorkais à 28 ans. La famille Panettiere, déjà marquée par cette première perte, a confirmé cette fois-ci la disparition de son aînée par un communiqué transmis aux médias.

Dans le communiqué rendu public, Skip Panettiere a rendu hommage à sa fille en la décrivant comme « une personne rayonnante et une force de la nature » qui a apporté « un amour et une joie immenses » autour d’elle et auprès des téléspectateurs. L’attachée de presse d’Hayden, Kasey Kitchen, a indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin d’établir les circonstances exactes du décès. Hayden Panettiere laisse une fille, Kaya, âgée de 12 ans, issue de sa relation avec le boxeur Wladimir Klitschko.

Hayden Panettiere, une carrière fauchée en plein vol

Née le 21 août 1989 à Palisades, dans l’État de New York, Hayden Panettiere a grandi devant la caméra. Repérée très jeune dans des publicités, elle enchaîne les rôles à la télévision et au cinéma avant d’accéder à la notoriété mondiale en 2006 grâce au personnage de Claire Bennet dans la série Heroes, où elle incarnait une lycéenne dotée d’un pouvoir de régénération.

À 17 ans, elle devient une figure majeure du petit écran et poursuit ensuite une carrière partagée entre cinéma et séries. Sa filmographie inclut des titres comme Ice Princess, Le plus beau des combats ainsi que des apparitions dans les franchises Scream 4 et Scream VI. À la télévision, elle a également tenu le rôle de Juliette Barnes dans la série country Nashville, rôle pour lequel elle a reçu une large exposition médiatique.

Au fil des années, Hayden Panettiere a évoqué publiquement des épisodes difficiles de sa vie personnelle. Dans des mémoires publiées en mai 2026, elle est revenue sur sa maternité et sur la dépression dont elle a dit avoir souffert pendant plusieurs années, précisant des éléments de son parcours privé et médical.

Le décès d’Hayden survient alors que l’enfance et l’adolescence de la fratrie Panettiere s’inscrivaient déjà dans le monde du spectacle. Jansen Panettiere, qui avait prêté sa voix à des films d’animation comme L’Âge de Glace 2 et Robots, avait également tourné aux côtés de sa sœur dans Tiger Cruise et Racing Stripes. Les amateurs de séries le reconnaissent pour son rôle de Casper dans la cinquième saison de The Walking Dead.

Selon des informations relayées en 2023, Jansen traversait une période marquée par une dépression et une anxiété sévère. Une source proche de la famille avait alors déclaré : « Hayden est tout simplement inconsolable. C’était son meilleur ami et son seul frère. Jansen était un type si gentil, mais il vivait sur un fil. » Trois ans après la mort de Jansen, la famille Panettiere a de nouveau annoncé la perte d’un de ses membres.