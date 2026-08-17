L’amour est dans le pré 2026 : qui est Manon, la jeune agricultrice de 24 ans qui bouleverse les codes

Ce lundi 17 août marque le lancement de la saison 2026 du programme à succès L’amour est dans le pré sur la chaîne M6. Cette émission française, diffusée pour la première fois en 2006, suit le quotidien d’agriculteurs célibataires en quête de l’amour, mêlant portraits, lettres de prétendants et séjours à la ferme. Pour cette nouvelle édition, les téléspectateurs auront l’occasion de découvrir Manon, une jeune éleveuse de chevaux âgée de 24 ans. Atteinte de mucoviscidose, elle s’est démarquée par son tempérament affirmé et son approche optimiste de la vie malgré sa maladie, et elle espère séduire un homme capable de partager son mode de vie dynamique.

Originaire de Haute-Garonne, Manon est une passionnée d’équitation. Elle consacre son temps à l’élevage et au dressage de chevaux, un métier qu’elle pratique entourée de sa mère et de ses grands-parents. Sa personnalité se révèle aussi marquante que ses nombreux tatouages, témoins d’un caractère fort et d’une détermination certaine. Lors de la présentation de son portrait, elle a exprimé son souhait de rencontrer un compagnon plus âgé, capable de l’accompagner dans son quotidien trépidant et exigeant. Manon incarne ainsi une nouvelle facette des participants à l’émission, mêlant authenticité et défis personnels.

Un parcours personnel marqué par la mucoviscidose

Le chemin de Manon est marqué depuis l’enfance par la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte principalement les poumons et le système digestif. Malgré ce handicap, la jeune femme refuse de se laisser définir par sa condition. Elle explique que cette maladie a longtemps constitué un frein dans ses relations amoureuses. En effet, lorsqu’elle révèle sa situation à ses prétendants, elle fait souvent face à des idées préconçues et à la crainte que son espérance de vie soit limitée, référence fréquemment faite au cas de Grégory Lemarchal, célèbre chanteur décédé des suites de cette maladie.

Manon souligne que ces réactions initiales refroidissent souvent les hommes intéressés, qui redoutent la perspective d’un avenir incertain. Pourtant, la candidate insiste sur le fait qu’elle a appris à vivre avec sa maladie et qu’elle en a fait un moteur dans sa vie quotidienne. Elle reste optimiste et refuse de se réduire à son état de santé, revendiquant une existence riche et pleine malgré la fatigue occasionnée par sa pathologie.

Au-delà des défis personnels, les contraintes liées à la mucoviscidose — notamment les hospitalisations répétées — sont une réalité à prendre en compte. Lors du tournage de l’émission, Manon a pu constater une certaine flexibilité de la production, prête à adapter le rythme en fonction de ses besoins. Cette adaptation permet à la candidate de s’investir pleinement dans l’aventure, tout en tenant compte de son état de santé.

Elle précise également que pour elle, un compagnon devra être capable d’un soutien mutuel, afin d’affronter ensemble les aléas de la vie. Cette exigence témoigne de sa maturité et de sa volonté d’établir une relation fondée sur la solidarité et la compréhension. Manon aborde ainsi son projet amoureux avec lucidité et détermination, sans laisser sa maladie occulter sa personnalité ou ses attentes.