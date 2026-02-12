Haute-Saône : deux bébés retrouvés morts dans un congélateur

Deux bébés ont été retrouvés morts dans le congélateur d’une maison à Aillevillers-et-Lyaumont (Haute-Saône), lors d’une intervention des gendarmes mardi 10 février, déclenchant l’ouverture d’investigations menées sous l’autorité du parquet de Vesoul et la placement en garde à vue d’une personne, selon des sources concordantes et des informations relayées par L’Est Républicain.

L’intervention s’est déroulée dans un secteur situé au nord du département, à proximité de Saint-Loup-sur-Semouse. Les gendarmes se sont rendus au domicile identifié dans la commune et y ont découvert les deux corps à l’intérieur d’un congélateur, détail confirmé par les mêmes sources. D’importants moyens ont été mobilisés sur place au moment des faits.

Le parquet de Vesoul a confirmé qu’une personne était placée en garde à vue. Selon les éléments disponibles, il s’agirait d’une femme interpellée en région parisienne et présumée être l’occupante du logement où a eu lieu la découverte, mais son rôle exact dans ces décès n’a pas été précisé publiquement à ce stade.

Les premières démarches judiciaires et médico-légales

Les enquêteurs travaillent à établir l’identité des nourrissons, les causes et la chronologie des décès. Des examens médico-légaux sont prévus afin de déterminer notamment s’il s’agit de nouveau-nés ou de fœtus et d’évaluer les circonstances immédiates des décès. Ces analyses forensiques comprendront des autopsies et des prélèvements biologiques susceptibles d’apporter des éléments d’identification et d’horodatage.

Sur le plan judiciaire, les conclusions des expertises médico-légales orienteront les qualifications pénales éventuelles. Les investigations devront aussi permettre d’estimer depuis combien de temps les corps se trouvaient dans le congélateur et si d’autres personnes avaient connaissance des faits ou étaient impliquées.

Les autorités judiciaires ont limité les communications publiques sur ce dossier, précisant attendre les résultats des premières auditions et des expertises avant de diffuser de nouvelles informations. Les éléments factuels communiqués jusqu’à présent proviennent de sources locales et du parquet, qui supervise l’instruction initiale.

La perquisition, qui a conduit à la découverte macabre, fait l’objet d’un travail de collecte et d’analyse des traces au domicile. Les gendarmes chargés de l’enquête procèdent aux constats matériels et aux investigations techniques propres aux dossiers impliquant des dépouilles, en coordination avec les services médico-légaux mandatés par le parquet.

Les autorités locales et judiciaires n’ont pas fait état de détails supplémentaires sur l’identité de la personne en garde à vue ni sur d’éventuels antécédents. Les auditions en cours et les expertises en laboratoire doivent permettre d’apporter des éléments complémentaires sur la date des décès et les circonstances précises entourant la découverte.